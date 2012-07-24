Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
M1/00
Fidelio
Nero
Microfono in linea con pulsante di attivazione e custodia inclusa
Cavo rivestito in tessuto senza ossigeno per un segnale di alta qualità
I materiali di qualità includono alluminio e pelle
3.2
su 5
56
Recensioni
Scoop
24/07/2012
United Kingdom
Big performance at low cost
What a joy these little headphones are. Received as a gift they perform fantastically. Light comfortable great quality and stylish as well. Don't pay a fortune for so called trendy and cool brands Return to this long established reliable brand....you will not be disappointed
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per M1 on ear headband headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per M1 on ear headband headphones
Scoop
24/07/2012
United Kingdom
Big performance at low cost
What a joy these little headphones are. Received as a gift they perform fantastically. Light comfortable great quality and stylish as well. Don't pay a fortune for so called trendy and cool brands Return to this long established reliable brand....you will not be disappointed
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per M1 on ear headband headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per M1 on ear headband headphones
pimtheo
19/09/2013
France
J'adore ce casque
Le son est neutre, ni les basses ni les mediums ni les aigus ne sont prédominants. Je préfère ajuster le lecteur au style de musique qui renforcera les basses sur du rnb ou de la pop, plutôt que le casque le fasse malgré moi. Il est confortable, moi qui porte des lunettes et souvent des boucles d'oreille (qui me gênent lorsque je mets le téléphone à mon oreille), je ne suis quasi pas gênée quand je l'ai. Par contre, ce casque est full compatible iPhone, et pas Android. Donc vous ne pourrez pas exploiter complètement la télécommande, vous ne pourrez que faire play et pause. L'application Philips Headset - et de nombreuses autres (testées par mes soins) - ne permet pas de changer le paramétrage du bouton de la télécommande, malheureusement. Ce casque ne fait pas partie des casques pour lequels l'application a été conçue... Quel dommage !
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per M1 on ear headband headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per M1 on ear headband headphones