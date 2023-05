Unisce le due luci da lavoro più diffuse in un unico dispositivo

La quantità di luce richiesta per i vari tipi di applicazioni non è sempre la stessa. Il proiettore compatto Philips Xperion 6000 Flood unisce in un unico dispositivo le due forme di luce da lavoro utilizzate più di frequente. Una luce diffusa omogenea ad ampio raggio, per lavorare su grandi aree per periodi prolungati, e una luce focalizzata che concentra l'illuminazione su piccole aree per ottenere contrasto e luminosità migliori, ideale per spazi ristretti e lavori che richiedono attenzione ai dettagli.