Fino al 100% di luminosità in più*

Le lampade per fari auto LED Philips Ultinon Pro3022 aumentano la visibilità del 100%*. Anche se altre lampadine LED potrebbero non essere all'altezza, di solito perché i requisiti di lumen o di luminosità potrebbero essere inferiori in condizioni reali, queste lampade offrono prestazioni solide e una luce di qualità. Il fascio omogeneo consente di vedere più chiaramente senza abbagliare gli altri utenti della strada, mentre l'elevata luminosità garantisce un'emissione luminosa costante davanti all'auto. Per un fascio frontale ottimale è importante che le lampadine LED siano posizionate correttamente all'interno del faro. Non evitare l'allineamento, ma prenditi il tempo per eseguirlo correttamente.