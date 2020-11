32 LED LUXEON di elevata qualità

La lampada professionale sottocofano ibrida Philips CBH52 è dotata di 32 potenti LED LUXEON Lumileds che forniscono un'intensa luce bianca e un ampio e brillante raggio luminoso in tutte le condizioni. Progettata per offrire una visibilità ottimale durante il lavoro, è dotata di una luce bianca naturale che raggiunge i 5.500 kelvin ed è anche delicata per gli occhi per evitare l'affaticamento della vista.