Funziona ininterrottamente fino a 6 ore

La lampada a LED cordless Philips RCH10S è progettata per essere pronta all'azione. Alimentato da una batteria agli ioni di litio ad alta energia, il modello Philips RCH10S si ricarica completamente in 3 ore, garantendo il massimo utilizzo della luce LED. Funziona fino a 6 ore in modalità Eco o 3 ore in modalità Boost. Il tappo apribile con un giro rende più semplice ricaricare la tua Philips RCH10S.