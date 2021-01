Sconfiggi l'oscurità con una brillante luce naturale

La lampada professionale sottocofano a LED ibrida in alluminio Philips CBH51 è dotata di 32 potenti LED che producono un'intensa luce bianca e un ampio fascio luminoso per sconfiggere l'oscurità. La luce bianca naturale da 6000K ti consente di vedere in modo chiaro mentre lavori ed è delicata per gli occhi, prevenendo l'affaticamento.