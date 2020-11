Alto indice di resa cromatica di 92 che permette di rilevare i colori al meglio

Più elevato è l'indice di resa cromatica (CRI), più facile sarà identificare il colore giusto. Le lampadine con CRI basso fanno apparire alcuni colori come non naturali. Le sorgenti luminose con CRI di 90 o superiore rappresentano la scelta migliore per le attività che richiedono una corrispondenza più precisa del colore. Dotata di Luxeon LED Lumileds, Philips MatchLine MDLS diffonde una luce con un CRI di 92. Con una potente sorgente luminosa come questa, potrai scoprire i colori nelle loro vere tonalità, individuando quello che ti serve senza dover ricorrere a uno spettrometro. Lascia le corrispondenze di colore sbagliate alla concorrenza.