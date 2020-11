Modalità luminosa doppia (2300/1200 lumen) per vari utilizzi

Con Philips MatchLine PJH20, puoi regolare l'emissione luminosa in base alle tue esigenze. La modalità Boost più potente offre 2300 lumen ed è perfetta per illuminare una zona più vasta, per individuare i colori reali o per controllare i dettagli più piccoli della verniciatura. Per esigenze di illuminazione quotidiane, e per una batteria più duratura, la modalità normale ti offre 1200 lumen.