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Garanzia di 2 anni
NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
Fuori produzione
Spazzolamento connesso e semplice
Sensore di pressione integrato
Riconoscimento intelligente testina
3 modalità, 3 intensità
La testina C3 Premium Plaque Defence offre una pulizia più profonda. Le setole, dotate di bordi morbidi e flessibili, si adattano alla forma di ciascun dente per offrire una superficie di contatto fino a 4 volte più ampia*** e rimuovere fino a 10 volte più placca dalle zone difficili da raggiungere*.
La testina G3 Premium Gum Care migliora la salute delle gengive dei pazienti. Le dimensioni ridotte e le setole specifiche offrono una pulizia delicata ma efficace lungo il bordo gengivale, dove hanno origine i problemi alle gengive. È clinicamente testata per ridurre le infiammazioni delle gengive fino al 100%* e per garantire gengive fino a 7 volte più sane in appena due settimane.*
I sensori monitorano e misurano i comportamenti di pulizia dei pazienti mentre l'impugnatura dello spazzolino Philips Sonicare ExpertClean fornisce un feedback immediato. Nel tempo, l'app Sonicare registra e analizza queste abitudini e genera un report dei progressi per promuovere una migliore tecnica di pulizia.
4.3
su 5
519
Recensioni
85%
di utenti consiglia questo prodotto
Rom@no
23/04/2025
Italia
Compratore verificato
OTTIMO PRODOTTO
Molto comodo da usare e facile da pulire. Dopo l'uso lascia i denti molto liscia una vera sensazione di pulito. La batteria dura tantissimo, più di due mesi. All'inizio da una sensazione strana nell'usarlo e per le prime volte può dare un pò fastidio ma dopo pochi utilizzi è perfetto.
Questa revisione è stata effettuata per ExpertClean 7300 HX9611/19 Spazzolino elettrico sonico con app
Questa revisione è stata effettuata per ExpertClean 7300 HX9611/19 Spazzolino elettrico sonico con app
06/06/2023
Italia
Parte della promozione
Rivoluziomario
Ho avuto modo di testare lo spazzolino Philips sonicare Expert clean 7300,con la testina plaque control ed è stata un'esperienza rivoluzionaria. Inizialmente ero molto scettica in quanto avevo avuto un'esperienza con un'altro spazzolino elettrico, ma tornata poi a quello manuale dopo 2 gg. Ero anche titubante in quanto ho un'apparecchio interno di mantenimento, credevo non arrivasse tanto in profondità, ma mi sono subito ricreduta. Ora non posso più farne a meno. In meno di 2 minuti si ha una pulizia totale, profonda e senza nemmeno esercitare pressione eccessiva(anche perché si blocca). La sensazione sui denti è eccezionale. L'applicazione connessa è utile anche se a volte fa i capricci a connettersi, richiedendo il riposizionamento sulla base e spostando i spesso, non la porto sempre dietro, anche perché la sua carica dura una settimana. La possibilità di regolare i programmi in base alle proprie esigenze di pulizia, lo rende insostituibile. Ho utilizzato anche la testina per le gengive, e non è per nulla aggressivo. Soddisfattissima.
Pro
Pulizia peofonda
Contro
Applicazione che fa i capeicci
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ExpertClean 7300 HX9601/03 Spazzolino elettrico sonico con app
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ExpertClean 7300 HX9601/03 Spazzolino elettrico sonico con app
piparuolo
07/02/2023
Italia
Compratore verificato
una pulizia davvero proifonda!
Ottima ergonomicità, batteria di lunga durata, molteplici opzioni di pulitura. La sensazione di pulizia dopo averla usato è davvero sorprendente
Pro
tutto
Contro
prezzo non bassissimo ma li vale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ExpertClean 7300 HX9601/02 Spazzolino elettrico sonico con app
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ExpertClean 7300 HX9601/02 Spazzolino elettrico sonico con app
Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024.
rispetto a uno spazzolino manuale
rispetto a DiamondClean
sulla base di due sessioni di due minuti al giorno con la modalità standard
da uno studio di utenti di spazzolini manuali