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  • Tecnologia intelligente per sane abitudini di igiene orale
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Fuori produzione

Philips Sonicare ExpertClean 7300Spazzolino elettrico sonico con app

HX9641/01

HX960U

4.3
| (519) Recensioni | 85% di utenti consiglia questo prodotto
Tecnologia intelligente per sane abitudini di igiene orale
Philips Sonicare ExpertClean funge da guida personalizzata alla pulizia dei denti per i tuoi pazienti, utilizzando la tecnologia SmartSensor e i report dei progressi per monitorare le abitudini e fornire feedback, migliorando quindi la tecnica di pulizia dei denti e la routine di igiene orale quotidiana.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Lo spazzolino sonico più raccomandato dai professionisti dentali di tutto il mondo1

Una pulizia completa per le esigenze dei tuoi pazienti.

Tecnologia intelligente per sane abitudini di igiene orale

  • Spazzolamento connesso e semplice

  • Sensore di pressione integrato

  • Riconoscimento intelligente testina

  • 3 modalità, 3 intensità

Superficie di contatto più ampia per la rimozione della placca

Superficie di contatto più ampia per la rimozione della placca

La testina C3 Premium Plaque Defence offre una pulizia più profonda. Le setole, dotate di bordi morbidi e flessibili, si adattano alla forma di ciascun dente per offrire una superficie di contatto fino a 4 volte più ampia*** e rimuovere fino a 10 volte più placca dalle zone difficili da raggiungere*.

Cura delle gengive per una migliore salute

Cura delle gengive per una migliore salute

La testina G3 Premium Gum Care migliora la salute delle gengive dei pazienti. Le dimensioni ridotte e le setole specifiche offrono una pulizia delicata ma efficace lungo il bordo gengivale, dove hanno origine i problemi alle gengive. È clinicamente testata per ridurre le infiammazioni delle gengive fino al 100%* e per garantire gengive fino a 7 volte più sane in appena due settimane.*

Aiuta i pazienti a migliorare le proprie abitudini di igiene orale

Aiuta i pazienti a migliorare le proprie abitudini di igiene orale

I sensori monitorano e misurano i comportamenti di pulizia dei pazienti mentre l'impugnatura dello spazzolino Philips Sonicare ExpertClean fornisce un feedback immediato. Nel tempo, l'app Sonicare registra e analizza queste abitudini e genera un report dei progressi per promuovere una migliore tecnica di pulizia.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

519

Recensioni

85%

di utenti consiglia questo prodotto

23/04/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

OTTIMO PRODOTTO

Molto comodo da usare e facile da pulire. Dopo l'uso lascia i denti molto liscia una vera sensazione di pulito. La batteria dura tantissimo, più di due mesi. All'inizio da una sensazione strana nell'usarlo e per le prime volte può dare un pò fastidio ma dopo pochi utilizzi è perfetto.

Questa revisione è stata effettuata per ExpertClean 7300 HX9611/19 Spazzolino elettrico sonico con app

Questa revisione è stata effettuata per ExpertClean 7300 HX9611/19 Spazzolino elettrico sonico con app

06/06/2023

Italia

Italia

Rivoluziomario

Ho avuto modo di testare lo spazzolino Philips sonicare Expert clean 7300,con la testina plaque control ed è stata un'esperienza rivoluzionaria. Inizialmente ero molto scettica in quanto avevo avuto un'esperienza con un'altro spazzolino elettrico, ma tornata poi a quello manuale dopo 2 gg. Ero anche titubante in quanto ho un'apparecchio interno di mantenimento, credevo non arrivasse tanto in profondità, ma mi sono subito ricreduta. Ora non posso più farne a meno. In meno di 2 minuti si ha una pulizia totale, profonda e senza nemmeno esercitare pressione eccessiva(anche perché si blocca). La sensazione sui denti è eccezionale. L'applicazione connessa è utile anche se a volte fa i capricci a connettersi, richiedendo il riposizionamento sulla base e spostando i spesso, non la porto sempre dietro, anche perché la sua carica dura una settimana. La possibilità di regolare i programmi in base alle proprie esigenze di pulizia, lo rende insostituibile. Ho utilizzato anche la testina per le gengive, e non è per nulla aggressivo. Soddisfattissima.

Pro

Pulizia peofonda

Contro

Applicazione che fa i capeicci

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ExpertClean 7300 HX9601/03 Spazzolino elettrico sonico con app

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ExpertClean 7300 HX9601/03 Spazzolino elettrico sonico con app

07/02/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

una pulizia davvero proifonda!

Ottima ergonomicità, batteria di lunga durata, molteplici opzioni di pulitura. La sensazione di pulizia dopo averla usato è davvero sorprendente

Pro

tutto

Contro

prezzo non bassissimo ma li vale

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ExpertClean 7300 HX9601/02 Spazzolino elettrico sonico con app

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ExpertClean 7300 HX9601/02 Spazzolino elettrico sonico con app

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024. 

  1. rispetto a uno spazzolino manuale

  2. rispetto a DiamondClean

  3. sulla base di due sessioni di due minuti al giorno con la modalità standard

  4. da uno studio di utenti di spazzolini manuali