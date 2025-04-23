Ho avuto modo di testare lo spazzolino Philips sonicare Expert clean 7300,con la testina plaque control ed è stata un'esperienza rivoluzionaria. Inizialmente ero molto scettica in quanto avevo avuto un'esperienza con un'altro spazzolino elettrico, ma tornata poi a quello manuale dopo 2 gg. Ero anche titubante in quanto ho un'apparecchio interno di mantenimento, credevo non arrivasse tanto in profondità, ma mi sono subito ricreduta. Ora non posso più farne a meno. In meno di 2 minuti si ha una pulizia totale, profonda e senza nemmeno esercitare pressione eccessiva(anche perché si blocca). La sensazione sui denti è eccezionale. L'applicazione connessa è utile anche se a volte fa i capricci a connettersi, richiedendo il riposizionamento sulla base e spostando i spesso, non la porto sempre dietro, anche perché la sua carica dura una settimana. La possibilità di regolare i programmi in base alle proprie esigenze di pulizia, lo rende insostituibile. Ho utilizzato anche la testina per le gengive, e non è per nulla aggressivo. Soddisfattissima.