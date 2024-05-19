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Fuori produzione

ExpertClean 7500Spazzolino elettrico sonico con app

HX9631/16

HX962K

4.6
| (43) Recensioni | 93% di utenti consiglia questo prodotto

Disponibile in

Bianco e oro
Bianco e oro
Nero
Nero
Tutto ciò che ti serve per un'ottima igiene orale
Mantenere buone abitudini di pulizia dei denti è difficile. ExpertClean ti guiderà tra un checkup dentistico e l'altro. Scopri quando regolare la pressione con i sensori intelligenti integrati e utilizza il report dei progressi dell'app per aiutarti a rispettare la tua routine di pulizia dei denti.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Lo spazzolino sonico più raccomandato dai professionisti dentali di tutto il mondo1

Rimuove fino a 10 volte più placca

Tutto ciò che ti serve per un'ottima igiene orale

  • Spazzolamento connesso e semplice

  • Sensore di pressione integrato

  • Riconoscimento intelligente testina

  • 4 modalità, 3 intensità

Rimuove fino a 10 volte più placca* per una pulizia profonda

Rimuove fino a 10 volte più placca* per una pulizia profonda

Con la testina dello spazzolino elettrico Premium Plaque Defence C3 per la rimozione della placca sei sicuro di ottenere la pulizia più profonda possibile. Le setole morbide e flessibili sono progettate per seguire i contorni dei denti, offrendo una superficie di contatto 4 volte maggiore**. Inoltre, rimuove fino a 10 volte più placca dai punti più difficili da raggiungere.

Gengive fino a 7 volte più sane* in sole 2 settimane

Gengive fino a 7 volte più sane* in sole 2 settimane

Migliora la salute delle tue gengive con la testina G3 Premium Gum Care. Le setole piccole sono appositamente progettate per prendersi cura del bordo gengivale, garantendo una protezione totale per quest'area. Gli utenti che utilizzano questa testina hanno mostrato una riduzione fino al 100% delle infiammazioni alle gengive* e gengive fino a 7 volte più sane in sole 2 settimane.*

Tenace contro la placca, delicata sulle gengive

Tenace contro la placca, delicata sulle gengive

La testina Premium Plaque Defence C3 è stata progettata per offrire la pulizia più profonda di sempre. Grazie ai contorni morbidi e flessibili e alle setole che seguono perfettamente la forma dei denti, offre una superficie di contatto 4 volte maggiore e ti aiuta a raggiungere anche i punti più difficili*.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.6

su 5

43

Recensioni

93%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

19/05/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Indispensabile

Do il massimo dei voti a questo prodotto perchè ha rivoluzionato e semplificato notevolmente l'igiene orale. Ora è semplicissimo raggiungere alti standard di pulizia con il minimo sforzo. Consiglio a tutti questo utilissimo strumento oramai diventato per me essenziale per l'igiene orale quotidiana. Ricordiamoci comunque di passare ogni tanto dall'igienista dentale.

Pro

Ultra maneggevole ed efficace

Contro

Sarebbe auspicabile un costo un po inferiore.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ExpertClean 7500 HX9691/02 Spazzolino elettrico sonico con app

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ExpertClean 7500 HX9691/02 Spazzolino elettrico sonico con app

14/09/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Denti realmente più puliti!

Non rimpiango il mio vecchio spazzolino manuale! Ho cominciato con una frequenza bassa di lavaggio, aumentandola poco alla volta fino ad arrivare alla terza. La sensazione di pulito si percepisce fin da subito passando la lingua sulla superficie dei denti.

Pro

Manegevolezza, confort

Contro

è possibile allineare la app con quella dei modelli più evoluti?

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ExpertClean 7500 HX9631/16 Spazzolino elettrico sonico con app

Sì, consiglio questo prodotto

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06/12/2022

Italia

Italia

Compratore verificato

miglior spazzolino in commercio oggi

pulizia profonda della placca e delicato sulle gengive

Pro

pulizia

Contro

delicatezza

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ExpertClean 7500 HX9691/02 Spazzolino elettrico sonico con app

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024. 

  1. rispetto a uno spazzolino manuale

  2. rispetto a DiamondClean

  3. sulla base di due sessioni di due minuti al giorno