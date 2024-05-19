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Garanzia di 2 anni
NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
Fuori produzione
Disponibile in
Spazzolamento connesso e semplice
Sensore di pressione integrato
Riconoscimento intelligente testina
4 modalità, 3 intensità
Con la testina dello spazzolino elettrico Premium Plaque Defence C3 per la rimozione della placca sei sicuro di ottenere la pulizia più profonda possibile. Le setole morbide e flessibili sono progettate per seguire i contorni dei denti, offrendo una superficie di contatto 4 volte maggiore**. Inoltre, rimuove fino a 10 volte più placca dai punti più difficili da raggiungere.
Migliora la salute delle tue gengive con la testina G3 Premium Gum Care. Le setole piccole sono appositamente progettate per prendersi cura del bordo gengivale, garantendo una protezione totale per quest'area. Gli utenti che utilizzano questa testina hanno mostrato una riduzione fino al 100% delle infiammazioni alle gengive* e gengive fino a 7 volte più sane in sole 2 settimane.*
La testina Premium Plaque Defence C3 è stata progettata per offrire la pulizia più profonda di sempre. Grazie ai contorni morbidi e flessibili e alle setole che seguono perfettamente la forma dei denti, offre una superficie di contatto 4 volte maggiore e ti aiuta a raggiungere anche i punti più difficili*.
4.6
su 5
43
Recensioni
93%
di utenti consiglia questo prodotto
Cleanermax
19/05/2024
Italia
Compratore verificato
Indispensabile
Do il massimo dei voti a questo prodotto perchè ha rivoluzionato e semplificato notevolmente l'igiene orale. Ora è semplicissimo raggiungere alti standard di pulizia con il minimo sforzo. Consiglio a tutti questo utilissimo strumento oramai diventato per me essenziale per l'igiene orale quotidiana. Ricordiamoci comunque di passare ogni tanto dall'igienista dentale.
Pro
Ultra maneggevole ed efficace
Contro
Sarebbe auspicabile un costo un po inferiore.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ExpertClean 7500 HX9691/02 Spazzolino elettrico sonico con app
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ExpertClean 7500 HX9691/02 Spazzolino elettrico sonico con app
LucaE73
14/09/2023
Italia
Compratore verificato
Denti realmente più puliti!
Non rimpiango il mio vecchio spazzolino manuale! Ho cominciato con una frequenza bassa di lavaggio, aumentandola poco alla volta fino ad arrivare alla terza. La sensazione di pulito si percepisce fin da subito passando la lingua sulla superficie dei denti.
Pro
Manegevolezza, confort
Contro
è possibile allineare la app con quella dei modelli più evoluti?
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ExpertClean 7500 HX9631/16 Spazzolino elettrico sonico con app
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ExpertClean 7500 HX9631/16 Spazzolino elettrico sonico con app
ER MAGESTIC
06/12/2022
Italia
Compratore verificato
miglior spazzolino in commercio oggi
pulizia profonda della placca e delicato sulle gengive
Pro
pulizia
Contro
delicatezza
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ExpertClean 7500 HX9691/02 Spazzolino elettrico sonico con app
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ExpertClean 7500 HX9691/02 Spazzolino elettrico sonico con app
Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024.
rispetto a uno spazzolino manuale
rispetto a DiamondClean
sulla base di due sessioni di due minuti al giorno