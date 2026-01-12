Termini di ricerca
HX9003/87
La testina per la pulizia quotidiana
Rimuovi la placca nascosta tra i denti con questa testina di ricambio Intercare di Philips Sonicare. Per una pulizia perfetta ogni giorno.Scopri tutti i vantaggi
La nostra testina Intercare utilizza setole extra lunghe per rimuovere fino a 3 volte più placca** dagli spazi interdentali e dai punti difficili da raggiungere.
Gli spazzolini Philips Sonicare puliscono in modo delicato ma efficace e si prendono cura di denti e gengive con fino a 62.000 movimenti delle setole. L'azione fluidodinamica Sonicare favorisce le prestazioni delle setole, permettendo al fluido di penetrare in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale.
Tutte le testine Philips Sonicare sono progettate meticolosamente e testate clinicamente, per garantire i più elevati standard in termini di qualità, sicurezza e prestazioni.
Sapevi che le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi di utilizzo? I dentisti consigliano di cambiare regolarmente la testina, ecco perché gli spazzolini Philips Sonicare sono dotati della tecnologia BrushSync. Tiene traccia della frequenza e dell'intensità di spazzolamento e ti avvisa quando arriva il momento di sostituire la testina.
Questa testina è compatibile con tutti gli spazzolini elettrici Philips Sonicare.*** Ti basta attaccarla o staccarla per una facile sostituzione e pulizia.
Stiamo lavorando per ridurre l'uso di plastica a base di combustibili fossili nei nostri prodotti. Ecco perché il 70% della plastica utilizzata in questa testina è a base biologica.*
Tutte le nostre testine sono fornite in confezioni in carta che possono essere riciclate presso strutture specializzate.
