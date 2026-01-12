Termini di ricerca

    • La testina per la pulizia quotidiana La testina per la pulizia quotidiana La testina per la pulizia quotidiana

      Philips Sonicare I InterCare Confezione da 2 testine

      HX9002/87

      La testina per la pulizia quotidiana

      Rimuovi la placca nascosta tra i denti con questa testina di ricambio Intercare di Philips Sonicare. Per una pulizia perfetta ogni giorno.

      I InterCare
      I InterCare

      Confezione da 2 testine

      La testina per la pulizia quotidiana

      Penetra in profondità tra i denti

      • Penetra in profondità tra i denti
      • Medio-morbide
      • Plastica a base biologica al 70%*
      Pulizia profonda degli spazi interdentali e delle zone difficili da raggiungere

      Pulizia profonda degli spazi interdentali e delle zone difficili da raggiungere

      La nostra testina Intercare utilizza setole extra lunghe per rimuovere fino a 3 volte più placca** dagli spazi interdentali e dai punti difficili da raggiungere.

      L'azione fluidodinamica Sonicare

      L'azione fluidodinamica Sonicare

      Gli spazzolini Philips Sonicare puliscono in modo delicato ma efficace e si prendono cura di denti e gengive con fino a 62.000 movimenti delle setole. L'azione fluidodinamica Sonicare favorisce le prestazioni delle setole, permettendo al fluido di penetrare in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale.

      Comprovata efficacia nell'igiene orale

      Comprovata efficacia nell'igiene orale

      Tutte le testine Philips Sonicare sono progettate meticolosamente e testate clinicamente, per garantire i più elevati standard in termini di qualità, sicurezza e prestazioni.

      Continua a spazzolare al meglio con i promemoria BrushSync

      Continua a spazzolare al meglio con i promemoria BrushSync

      Sapevi che le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi di utilizzo? I dentisti consigliano di cambiare regolarmente la testina, ecco perché gli spazzolini Philips Sonicare sono dotati della tecnologia BrushSync. Tiene traccia della frequenza e dell'intensità di spazzolamento e ti avvisa quando arriva il momento di sostituire la testina.

      Si adatta a tutti i manici ad aggancio Philips Sonicare

      Si adatta a tutti i manici ad aggancio Philips Sonicare

      Questa testina è compatibile con tutti gli spazzolini elettrici Philips Sonicare.*** Ti basta attaccarla o staccarla per una facile sostituzione e pulizia.

      Realizzata con il 70% di plastica a base biologica

      Realizzata con il 70% di plastica a base biologica

      Stiamo lavorando per ridurre l'uso di plastica a base di combustibili fossili nei nostri prodotti. Ecco perché il 70% della plastica utilizzata in questa testina è a base biologica.*

      Confezione riciclabile in carta

      Confezione riciclabile in carta

      Tutte le nostre testine sono fornite in confezioni in carta che possono essere riciclate presso strutture specializzate.

      Specifiche tecniche

      • Aspetto e rifiniture

        Colore
        Bianco
        Consistenza rigida delle setole
        Medio-morbide
        Setole con avviso di sostituzione
        Il colore blu delle setole scompare progressivamente
        Misura
        Standard
        Riconoscimento intelligente testina

      • Compatibilità

        Sistema con testine
        Ad aggancio
        Non adatto per
        Philips One
        Spazzolini compatibili
        Philips Sonicare

      • Accessori inclusi

        Testine
        2 I InterCare

      • Qualità e prestazioni

        Sostituzione
        Ogni 3 mesi
        Testata
        per un uso ottimale
        Vantaggi
        Rimozione della placca

      • assegnato alla plastica della testina in base al bilancio di massa.
      • *rispetto a uno spazzolino manuale.
      • **Eccetto per Philips One.

      Etichetta ambientale

      identificazione del materiale

