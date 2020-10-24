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HX8491/03
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Dov'è possibile acquistare Philips Sonicare AirFloss e gli accessori?
Quali collutori usare con Philips Sonicare AirFloss?
Cosa indicano le spie della batteria di Philips Sonicare AirFloss?
Come è possibile sapere quale modello di Philips Sonicare AirFloss si sta utilizzando?
La batteria di Philips Sonicare AirFloss può essere sostituita?
È possibile utilizzare il caricatore Sonicare AirFloss con altri spazzolini?
Come si utilizza Philips Sonicare AirFloss?
Come utilizzare la base di riempimento e ricarica Philips AirFloss
Come pulire Philips Sonicare AirFloss
Philips Sonicare AirFloss presenta delle perdite
L'impugnatura di Philips Sonicare AirFloss necessita di ricariche frequenti
Philips Sonicare AirFloss emette un sibilo
Philips Sonicare AirFloss non si accende
Le gengive sanguinano quando si usa Philips Sonicare AirFloss
La base di riempimento e ricarica non riempie AirFloss completamente
È impossibile rimuovere il beccuccio di Philips Sonicare AirFloss o si rompe facilmente
Lo sportello del serbatoio di Philips Sonicare AirFloss si stacca.
Philips Sonicare AirFloss ha perso potenza
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto