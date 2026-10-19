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Le gengive sanguinano quando si usa Philips Sonicare AirFloss

Se si utilizza Philips Sonicare AirFloss per la prima volta, può verificarsi un leggero fastidio o sanguinamento. Leggere ulteriori informazioni di seguito per scoprire quale può essere la causa.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX8443/71, HX8491/01, HX8491/03. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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