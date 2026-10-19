Le gengive sanguinano quando si usa Philips Sonicare AirFloss

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Se si utilizza Philips Sonicare AirFloss per la prima volta, può verificarsi un leggero fastidio o sanguinamento. Leggere ulteriori informazioni di seguito per scoprire quale può essere la causa.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX8443/71, HX8491/01, HX8491/03. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
La batteria di Philips Sonicare AirFloss può essere sostituita?
Come è possibile sapere quale modello di Philips Sonicare AirFloss si sta utilizzando?
Cosa indicano le spie della batteria di Philips Sonicare AirFloss?
È possibile utilizzare il caricatore Sonicare AirFloss con altri spazzolini?
Come pulire Philips Sonicare AirFloss
Come utilizzare la base di riempimento e ricarica Philips AirFloss