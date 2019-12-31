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Fuori produzione

Philips SonicareAirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale

HX8491/03

4.1

| (150) Recensioni | 83% di utenti consiglia questo prodotto

Gengive più sane in 2 settimane**

AirFloss Ultra**** è il modo più semplice ed efficace per pulire gli spazi interdentali. AirFloss Ultra può essere utilizzato con collutorio o con acqua. Test clinici ne confermano un'efficacia pari al filo interdentale. Ideale per chi non usa il filo regolarmente.**

Vedi tutti i vantaggi

Progettato per chi non usa il filo interdentale

Gengive più sane in 2 settimane**

  • Con spazzolino DiamondClean

  • Con 1 beccuccio e 1 testina

  • Bicchiere di ricarica, custodia USB

Denti due volte più bianchi rispetto a uno spazzolino manuale

Denti due volte più bianchi rispetto a uno spazzolino manuale

Lo spazzolino Philips Sonicare rende i denti 2 volte più bianchi rispetto a uno spazzolino manuale in solo 1 settimana. Rimuove fino al 100% in più delle macchie per denti più bianchi in appena 1 settimana.

Progettata per ottimizzare il movimento sonico

Progettata per ottimizzare il movimento sonico

Le testine Philips Sonicare sono il punto di forza della nostra tecnologia ad alta frequenza e ampiezza, in quanto eseguono fino a 31.000 movimenti al minuto. L'innovativa tecnologia sonica parte dal manico fino ad arrivare alla testina, creando delle microbolle che, grazie a un'azione fluidodinamica, penetrano tra gli spazi interdentali e lungo il bordo gengivale. Pulizia efficace e delicata, sempre.

Rimuove fino al 99,9% della placca***

Rimuove fino al 99,9% della placca***

AirFloss Ultra rimuove fino al 99,9% di placca dalle zone trattate.***

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.1

su 5

150

Recensioni

83%

di utenti consiglia questo prodotto

31/12/2019

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo rapporto qualità/prezzo

sono soddisfatto di questo prodotto. Ottimo rapporto qualità/prezzo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HX8491/03 AirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale

Data di utilizzo 2019-11-30

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HX8491/03 AirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale

Data di utilizzo 2019-11-30

08/08/2019

Italia

Italia

Fantastico design e prodotto funzionale

Da molto tempo avrei voluto acquistare uno spazzolino elettrico e sono veramente soddisfatta sia delle performance che Dall’aspetto.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HX8391/02 AirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale

Sì, consiglio questo prodotto

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20/06/2019

Italia

Italia

migliore di tutto

fantastico!!!!! avevo messo anche sulla mia pagina fb e una amica dottoressa dal mio paese e impazzita della nuovita!!!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HX8391/02 AirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. o sarai rimborsato

  2. se usato in combinazione con uno spazzolino manuale e con un collutorio ad azione antibatterica in pazienti con gengiviti lievi o moderate; AirFloss favorisce la pulizia interdentale quotidiana. Consulta le domande frequenti nella scheda Supporto per ulteriori dettagli.

  3. * Dalle aree trattate; in uno studio di laboratorio. I risultati effettivi possono variare

  4. * *Lo stesso prodotto, a seconda del paese e dei canali, può essere denominato AirFloss Ultra o AirFloss Pro.

  5. * * * a seconda della frequenza del getto selezionata