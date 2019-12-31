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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Gengive più sane in 2 settimane**
AirFloss Ultra**** è il modo più semplice ed efficace per pulire gli spazi interdentali. AirFloss Ultra può essere utilizzato con collutorio o con acqua. Test clinici ne confermano un'efficacia pari al filo interdentale. Ideale per chi non usa il filo regolarmente.**
Con spazzolino DiamondClean
Con 1 beccuccio e 1 testina
Bicchiere di ricarica, custodia USB
Lo spazzolino Philips Sonicare rende i denti 2 volte più bianchi rispetto a uno spazzolino manuale in solo 1 settimana. Rimuove fino al 100% in più delle macchie per denti più bianchi in appena 1 settimana.
Le testine Philips Sonicare sono il punto di forza della nostra tecnologia ad alta frequenza e ampiezza, in quanto eseguono fino a 31.000 movimenti al minuto. L'innovativa tecnologia sonica parte dal manico fino ad arrivare alla testina, creando delle microbolle che, grazie a un'azione fluidodinamica, penetrano tra gli spazi interdentali e lungo il bordo gengivale. Pulizia efficace e delicata, sempre.
AirFloss Ultra rimuove fino al 99,9% di placca dalle zone trattate.***
4.1
su 5
150
Recensioni
83%
di utenti consiglia questo prodotto
fradeber
31/12/2019
Italia
Compratore verificato
Ottimo rapporto qualità/prezzo
sono soddisfatto di questo prodotto. Ottimo rapporto qualità/prezzo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HX8491/03 AirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale
Data di utilizzo 2019-11-30
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HX8491/03 AirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale
Data di utilizzo 2019-11-30
Blondeisland
08/08/2019
Italia
Fantastico design e prodotto funzionale
Da molto tempo avrei voluto acquistare uno spazzolino elettrico e sono veramente soddisfatta sia delle performance che Dall’aspetto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HX8391/02 AirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HX8391/02 AirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale
ancabanca
20/06/2019
Italia
Parte della promozione
migliore di tutto
fantastico!!!!! avevo messo anche sulla mia pagina fb e una amica dottoressa dal mio paese e impazzita della nuovita!!!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HX8391/02 AirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HX8391/02 AirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale
o sarai rimborsato
se usato in combinazione con uno spazzolino manuale e con un collutorio ad azione antibatterica in pazienti con gengiviti lievi o moderate; AirFloss favorisce la pulizia interdentale quotidiana. Consulta le domande frequenti nella scheda Supporto per ulteriori dettagli.
* Dalle aree trattate; in uno studio di laboratorio. I risultati effettivi possono variare
* *Lo stesso prodotto, a seconda del paese e dei canali, può essere denominato AirFloss Ultra o AirFloss Pro.
* * * a seconda della frequenza del getto selezionata