Inizio subito col dire che ero molto scettica sulla vibrazione verticale e non rotante MA mi sono assolutamente ricreduta. La sensazione di pulizia che lascia è ben superiore rispetto al mio consueto spazzolino elettrico con testina rotante. La mia igienista dentale me l’ha consigliato parlandomene come il migliore attualmente in circolazione. Avendo problemi di gengive il programma SENSITIVE mi permette di avere un’ottima pulizia rispettando le gengive. Al primo utilizzo ho avvertito un breve fastidio, quasi un solletichio, ma già del secondo utilizzo mi sono abituata. Quando ho aperto la confezione e visto il bicchiere in vetro ho pensato subito ad un vezzo, ma dopo aver capito che fa parte del meccanismo di ricarica, beh, che dire, ne sono rimasta entusiasta! Il design vuole la sua parte e qui effettivamente il design è veramente un punto di forza. Bellissimo e molto pratico anche l’astuccio per il viaggio che permette la ricarica senza nemmeno dover tirare fuori lo spazzolino. La batteria dura veramente tantissimo, circa 4-5 settimane utilizzandolo 2 volte al giorno. Certo, per la ricarica ci mette un po’, ma preferisco tenerlo un po’ più in carica ed avere una batteria molto duratura . L’unica piccola pecca è nell’utilizzo del bottone: la prima volta che si preme si accende, da quella successiva si cambia programma quindi per spegnerlo devi passare per tutti i programmi. Un ulteriore consiglio che vorrei dare per i modelli successivi, sarebbe più indicato avere i led con l’indicazione dei programmi nel lato fronte specchio perché mentre mi lavo i denti, e lo spazzolino è acceso, non riesco a vedere i led se sono rivolti verso di me. Per quanto riguarda l’airfloss lo spruzzo è un po’ forte e l’utilizzo non è proprio comodissimo. Non comprerei l’airfloss da solo, ma avendolo ricevuto insieme allo spazzolino si può considerare solo un plus e ogni tanto lo utilizzo.