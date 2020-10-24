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Philips Sonicare FlexCare Spazzolino sonico ricaricabile
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HX6902/02
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È possibile utilizzare il caricatore Sonicare AirFloss con altri spazzolini?
Come funziona la guida per la pulizia nell'app Sonicare?
Perché c'è uno spazio tra la testina e il manico dello spazzolino?
Quanto deve durare la batteria dello spazzolino Sonicare?
È possibile utilizzare il caricatore Sonicare con altri spazzolini?
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Philips SonicareCustodia da viaggio in plastica
La testina dello spazzolino è difficile da collegare o rimuovere.
Lo spazzolino non si connette all'app Sonicare.
Lo spazzolino Sonicare non vibra
La vibrazione dello spazzolino Sonicare è meno intensa
Lo spazzolino Sonicare non si carica