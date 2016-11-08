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Fuori produzione
3 modalità
2 testine
Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare è caratterizzato da un'esclusiva azione dinamica che raggiunge in maniera delicata ed efficace gli spazi interdentali e il margine gengivale.
È comprovato che l'azione di pulizia dinamica di questo spazzolino e il contatto diretto più ampio con ciascun dente rimuove le macchie di tutti i giorni, mantenendo i denti naturalmente più bianchi.
Questo spazzolino elettrico Philips Sonicare garantisce una pulizia ottimale fra i denti e lungo il bordo gengivale per gengive più sane in sole due settimane.
4.5
su 5
8
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
mariasole1800
08/11/2016
Italia
Compratore verificato
mi trovo molto bene
pulisce molto bene. la batteria ha una durata lunghissima. sono anni che lo uso e non ha mai dato alcun tipo di problema
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush
Sì, consiglio questo prodotto
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Cricri75
25/12/2015
Italia
Pulizia eccellente
Si percepisce da subito la ottima pulizia della bocca. Gradevole il programma completo con massaggio. Pratico quello rapido, specie al mattino. Ottima la possibilità di scelta programmi. Silenzioso. Bello da vedere. Buoni i risultati
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush
Sì, consiglio questo prodotto
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attilio45
24/08/2015
Italia
ottimo ma problemi di acquisto dei ricambi delle testine
consigliato dal dentista è risultato un ottimo prodotto per la pulizia dei denti. Soprattutto efficace, ma comprare le testine dei ricambi è un vero problema. non si trovano presso i centri di assistenza. E sul sito Philips non è facile trovarli.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush