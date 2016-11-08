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Fuori produzione

Philips Sonicare FlexCareSpazzolino sonico ricaricabile

HX6902/02

4.5
| (8) Recensioni | 86% di utenti consiglia questo prodotto
Pulizia avanzata
Una tecnologia innovativa per risultati migliori. Finalmente un prodotto che garantisce una migliore igiene orale. È il nuovo Philips Sonicare FlexCare, personalizzato secondo le tue esigenze.
Vedi tutti i vantaggi

Pulizia avanzata

  • 3 modalità

  • 2 testine

L'azione di pulizia dinamica Sonicare diffonde il fluido tra i denti

L'azione di pulizia dinamica Sonicare diffonde il fluido tra i denti

Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare è caratterizzato da un'esclusiva azione dinamica che raggiunge in maniera delicata ed efficace gli spazi interdentali e il margine gengivale.

Denti naturalmente più bianchi grazie alla tecnologia sonic brevettata

Denti naturalmente più bianchi grazie alla tecnologia sonic brevettata

È comprovato che l'azione di pulizia dinamica di questo spazzolino e il contatto diretto più ampio con ciascun dente rimuove le macchie di tutti i giorni, mantenendo i denti naturalmente più bianchi.

Per migliorare le condizioni delle gengive in sole due settimane

Per migliorare le condizioni delle gengive in sole due settimane

Questo spazzolino elettrico Philips Sonicare garantisce una pulizia ottimale fra i denti e lungo il bordo gengivale per gengive più sane in sole due settimane.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

8

Recensioni

86%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

08/11/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

mi trovo molto bene

pulisce molto bene. la batteria ha una durata lunghissima. sono anni che lo uso e non ha mai dato alcun tipo di problema

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush

Sì, consiglio questo prodotto

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25/12/2015

Italia

Italia

Pulizia eccellente

Si percepisce da subito la ottima pulizia della bocca. Gradevole il programma completo con massaggio. Pratico quello rapido, specie al mattino. Ottima la possibilità di scelta programmi. Silenzioso. Bello da vedere. Buoni i risultati

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush

Sì, consiglio questo prodotto

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24/08/2015

Italia

Italia

ottimo ma problemi di acquisto dei ricambi delle testine

consigliato dal dentista è risultato un ottimo prodotto per la pulizia dei denti. Soprattutto efficace, ma comprare le testine dei ricambi è un vero problema. non si trovano presso i centri di assistenza. E sul sito Philips non è facile trovarli.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush

Sì, consiglio questo prodotto

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