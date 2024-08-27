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  • Denti più bianchi. Con delicatezza.
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Fuori produzione

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300Spazzolino elettrico sonico

HX6800/44

HX680B

4.7
| (36) Recensioni | 97% di utenti consiglia questo prodotto
Denti più bianchi. Con delicatezza.
Grazie al nostro sensore di pressione puoi sentire la differenza di una pulizia delicata mentre spazzoli i tuoi denti, in una settimana.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Lo spazzolino sonico più raccomandato dai professionisti dentali di tutto il mondo1

Rende i denti più bianchi in appena 1 settimana.

Denti più bianchi. Con delicatezza.

  • Sensore di pressione integrato

  • 1 modalità di pulizia

  • Funzione BrushSync

Denti bianchi in una sola settimana

Denti bianchi in una sola settimana

Inserisci la testina W2 Optimal White per rimuovere le macchie superficiali e svelare un sorriso più bianco. Dotata di setole centrali più fitte, pensate appositamente per rimuovere le macchie, è clinicamente testata per sbiancare i denti in una sola settimana.

Sicura e delicata sulle aree sensibili, sugli impianti e sugli apparecchi odontoiatrici

Sicura e delicata sulle aree sensibili, sugli impianti e sugli apparecchi odontoiatrici

Prova un'esperienza di pulizia sicura: la nostra tecnologia sonica è adatta per chi ha apparecchi ortodontici, capsule, corone o coperture e aiuta a prevenire la carie e le malattie gengivali.

Tecnologia sonica avanzata Philips Sonicare

Tecnologia sonica avanzata Philips Sonicare

La tecnologia sonica avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Specifiche tecniche

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4.7

su 5

36

Recensioni

97%

di utenti consiglia questo prodotto

3
1

27/08/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Fantastico spazzolino ad un prezzo accessibile

Spazzolino sonico fantastico, pulisce bene ed ha tutte le funzioni base fondamentali per una corretta igiene orale (timer di spazzolamento diviso in 4 sezioni per distribuire il tempo in maniera uniforme fra le arcate dentali, sensore di pressione eccessiva). Inoltre tiene traccia dell’utilizzo delle singole testine per avvisare quando è ora di sostituirle grazie alla tecnologia RFID in esse contenuta (questo comporta di contro un prezzo piuttosto ekevato dei ricambi). Il prezzo è accessibile. La mancanza della connessione bluetooth per le funzioni connesse non si fa sentire.

Pro

Pulizia efficace, presenza delle funzioni base come timer per lo spazzolamento, avviso sostituzione testine, avviso di eccessiva pressione di spazzolamento, modalità soft per denti e gengive sensibili, batteria di lunga autonomia

Contro

Testine di ricambio costose

Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Spazzolino elettrico sonico

Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Spazzolino elettrico sonico

25/07/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Il top

Primo spazzolino elettrico che io abbia comprato, ottimo per pulizia e semplice da utilizzare

Pro

Tutto

Contro

Niente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Spazzolino elettrico sonico

11/07/2023

Italia

Italia

Spazzolino tecnologico.

Ho usato altri spazzolini, ma questi della Philips sono i migliori in prestazioni e affidabilità. Ho convinto anche mia figlia, adesso non può più farne a meno.

Pro

Professionali.

Contro

Le testine non si trovano dappertutto.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024. 

  1. Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale