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Philips Sonicare HealthyWhite Spazzolino sonico ricaricabile
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HX6730/02
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È possibile utilizzare il caricatore Sonicare AirFloss con altri spazzolini?
Come funziona la guida per la pulizia nell'app Sonicare?
In quali paesi è disponibile l'app Sonicare?
Perché c'è uno spazio tra la testina e il manico dello spazzolino?
Quanto deve durare la batteria dello spazzolino Sonicare?
Philips SonicareCaricatore
i InterCareTestine standard per spazzolino sonico
ProResultsConfezione da 6 testine
UV SanitizerIgienizzatore UV
Philips SonicareCustodia da viaggio in plastica
Philips SonicareBase di ricarica e supporto per testine
W2c Optimal White compactTestine compatte per spazzolino sonico
W2 Optimal White2x Testine bianche per spazzolino sonico
G3 Premium Gum Care4x Testine bianche per spazzolino sonico
Lo spazzolino non si connette all'app Sonicare.
Lo spazzolino Sonicare non vibra
La vibrazione dello spazzolino Sonicare è meno intensa
La testina si stacca dallo spazzolino Sonicare
Lo spazzolino Sonicare non si carica