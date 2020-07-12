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Fuori produzione

Philips Sonicare HealthyWhiteSpazzolino sonico ricaricabile

HX6730/02

4.5
| (37) Recensioni | 92% di utenti consiglia questo prodotto
Denti più bianchi
Tutti amano un sorriso con denti bianchi e splendenti. Fai risplendere il bianco naturale dei tuoi denti. È dimostrato che lo spazzolino elettrico Sonicare HealthyWhite rimuove in sole due settimane le macchie che ogni giorno si formano sui denti grazie all'uso della modalità Clean & White.*
Vedi tutti i vantaggi

Eccezionale spazzolino per denti più bianchi

Denti più bianchi

  • 3 modalità

  • 1 testina

L'azione di pulizia dinamica Sonicare diffonde il fluido tra i denti

L'azione di pulizia dinamica Sonicare diffonde il fluido tra i denti

Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare è caratterizzato da un'esclusiva azione dinamica che raggiunge in maniera delicata ed efficace gli spazi interdentali e il margine gengivale.

Testina angolata per raggiungere più agevolmente la zona posteriore

Testina angolata per raggiungere più agevolmente la zona posteriore

Il collo della testina dello spazzolino, dall'angolatura esclusiva, consente di raggiungere più facilmente i denti posteriori, rimuovendo la placca nelle zone più difficili.

Denti naturalmente più bianchi grazie alla tecnologia sonic brevettata

Denti naturalmente più bianchi grazie alla tecnologia sonic brevettata

È comprovato che l'azione di pulizia dinamica di questo spazzolino e il contatto diretto più ampio con ciascun dente rimuove le macchie di tutti i giorni, mantenendo i denti naturalmente più bianchi.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

37

Recensioni

92%

di utenti consiglia questo prodotto

12/07/2020

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Io utilizzo un'altro tipo di spazzolino elettrico ma ho regalato questo Sonicare alla mia ragazza e devo dire che mi ha spiazzato perché con maggior delicatezza pulisce allo stesso modo se non meglio quindi ve lo consiglio! Philips non delude mai.

Pro

Delicato ma efficiente

Contro

Stile poco accattivante, capirai che contro :)

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite HX6711/02 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

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28/03/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

semplicemente eccellente

Maneggevole, silenzioso,pulisce a fondo i denti con la stessa testina per tre mesi

Pro

rapporto qualitò prezzo ottimo

Contro

nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite HX6711/02 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

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21/12/2019

Italia

Italia

Compratore verificato

Facile da usare e tecnologicamente superiore

Facile da usare e tecnologicamente superiore ad altri modelli sul mercato. Delicato con i denti e le gengive. La batteria dura a lungo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite HX6711/02 Spazzolino elettrico sonico

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Esclusioni di responsabilità

  1. sulla base di due sessioni di due minuti al giorno con la modalità Clean

  2. Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale