Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
3 modalità
1 testina
Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare è caratterizzato da un'esclusiva azione dinamica che raggiunge in maniera delicata ed efficace gli spazi interdentali e il margine gengivale.
Il collo della testina dello spazzolino, dall'angolatura esclusiva, consente di raggiungere più facilmente i denti posteriori, rimuovendo la placca nelle zone più difficili.
È comprovato che l'azione di pulizia dinamica di questo spazzolino e il contatto diretto più ampio con ciascun dente rimuove le macchie di tutti i giorni, mantenendo i denti naturalmente più bianchi.
4.5
su 5
37
Recensioni
92%
di utenti consiglia questo prodotto
SyAnt
12/07/2020
Italia
Ottimo prodotto
Io utilizzo un'altro tipo di spazzolino elettrico ma ho regalato questo Sonicare alla mia ragazza e devo dire che mi ha spiazzato perché con maggior delicatezza pulisce allo stesso modo se non meglio quindi ve lo consiglio! Philips non delude mai.
Pro
Delicato ma efficiente
Contro
Stile poco accattivante, capirai che contro :)
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite HX6711/02 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite HX6711/02 Spazzolino elettrico sonico
zirtec
28/03/2020
Italia
Compratore verificato
semplicemente eccellente
Maneggevole, silenzioso,pulisce a fondo i denti con la stessa testina per tre mesi
Pro
rapporto qualitò prezzo ottimo
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite HX6711/02 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite HX6711/02 Spazzolino elettrico sonico
guforenzo
21/12/2019
Italia
Compratore verificato
Facile da usare e tecnologicamente superiore
Facile da usare e tecnologicamente superiore ad altri modelli sul mercato. Delicato con i denti e le gengive. La batteria dura a lungo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite HX6711/02 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite HX6711/02 Spazzolino elettrico sonico
sulla base di due sessioni di due minuti al giorno con la modalità Clean
Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale