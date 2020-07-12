Dopo aver ricevuto il preventivo del dentista (!!!) ho cercato informazioni sugli spazzolini in alcune chat nei social, ed ho letto recensioni più che positive di questo spazzolino ed oltretutto commentavano che era migliore di un classico spazzolino elettrico. Io non posso fare paragoni in quanto ho sempre usato lo spazzolino manuale, ma posso aggiungermi al numero delle persone soddisfatte, è un esperienza piacevolissima pulirsi i denti ora, mentre prima era un’odioso impegno!!! Lo consiglierei certamente...tanto è che poche settimane dopo lo ha preso uguale anche mia sorella!