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2 modalità
1 testina
Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare è caratterizzato da un'esclusiva azione dinamica che raggiunge in maniera delicata ed efficace gli spazi interdentali e il margine gengivale.
Il timer da 2 minuti di questo spazzolino elettrico Philips Sonicare assicura il tempo di pulizia consigliato dagli esperti di salute dentale
Il timer a intervalli di 30 secondi indica il completamento di un quadrante della bocca e segnala di procedere al quadrante successivo per una pulizia orale più profonda
4.5
su 5
37
Recensioni
92%
di utenti consiglia questo prodotto
SyAnt
12/07/2020
Italia
Ottimo prodotto
Io utilizzo un'altro tipo di spazzolino elettrico ma ho regalato questo Sonicare alla mia ragazza e devo dire che mi ha spiazzato perché con maggior delicatezza pulisce allo stesso modo se non meglio quindi ve lo consiglio! Philips non delude mai.
Pro
Delicato ma efficiente
Contro
Stile poco accattivante, capirai che contro :)
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite HX6711/02 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite HX6711/02 Spazzolino elettrico sonico
zirtec
28/03/2020
Italia
Compratore verificato
semplicemente eccellente
Maneggevole, silenzioso,pulisce a fondo i denti con la stessa testina per tre mesi
Pro
rapporto qualitò prezzo ottimo
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite HX6711/02 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite HX6711/02 Spazzolino elettrico sonico
guforenzo
21/12/2019
Italia
Compratore verificato
Facile da usare e tecnologicamente superiore
Facile da usare e tecnologicamente superiore ad altri modelli sul mercato. Delicato con i denti e le gengive. La batteria dura a lungo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite HX6711/02 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite HX6711/02 Spazzolino elettrico sonico
Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale
sulla base di due sessioni di due minuti al giorno con la modalità clean