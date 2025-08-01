Termini di ricerca

    Testina per denti sensibili

      Philips Sonicare Sensitive Confezione da 8 testine

      HX6058/88

      Testina per denti sensibili

      Spazzola via la placca delicatamente ma con efficacia con questa testina di ricambio per denti sensibili Philips Sonicare. La testina dello spazzolino consente di rimuovere la placca in tutta facilità, pur agendo in maniera delicata su denti e gengive. Una pulizia quotidiana eccezionale.

      Testina per denti sensibili

      Pulizia efficace ma delicata su denti sensibili

      • Pulizia delicata ma efficace
      • Rimuove 10 volte più placca*
      • Extra morbida
      • Confezione da 8
      Pulizia efficace ma delicata su denti e gengive sensibili

      Pulizia efficace ma delicata su denti e gengive sensibili

      Una pulizia accurata può anche essere delicata per denti e gengive sensibili. Questa testina è caratterizzata da un design unico con setole lunghe, sottili e ultramorbide per una pulizia estremamente confortevole.

      Rimuove la placca fino a 10 volte in più nelle zone difficili da raggiungere*

      Rimuove la placca fino a 10 volte in più nelle zone difficili da raggiungere*

      Con oltre 3.000 setole fitte, questa testina aiuta a rimuovere fino a 10 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale, anche nelle zone più difficili da raggiungere.

      Tecnologia Sonicare comprovata

      Tecnologia Sonicare comprovata

      Scopri la pulizia scelta da milioni di persone. Gli spazzolini Philips Sonicare puliscono in modo delicato ma efficace e si prendono cura di denti e gengive con fino a 62.000 movimenti delle setole. L'azione fluidodinamica Sonicare favorisce le prestazioni delle setole, permettendo al fluido di penetrare in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale.

      Comprovata efficacia nell'igiene orale

      Comprovata efficacia nell'igiene orale

      Tutte le testine Philips Sonicare sono progettate meticolosamente e testate clinicamente, per garantire i più elevati standard in termini di qualità, sicurezza e prestazioni.

      Continua a spazzolare al meglio con i promemoria BrushSync

      Continua a spazzolare al meglio con i promemoria BrushSync

      Sapevi che le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi di utilizzo? I dentisti consigliano di cambiare regolarmente la testina, ecco perché gli spazzolini Philips Sonicare sono dotati della tecnologia BrushSync. Tiene traccia della frequenza e dell'intensità di spazzolamento e ti avvisa quando arriva il momento di sostituire la testina.

      Si adatta a tutti i manici ad aggancio Philips Sonicare

      Si adatta a tutti i manici ad aggancio Philips Sonicare

      Questa testina è compatibile con tutti gli spazzolini elettrici Philips Sonicare.**Ti basta attaccarla o staccarla per una facile sostituzione e pulizia.

      Realizzata con il 70% di plastica a base biologica

      Realizzata con il 70% di plastica a base biologica

      Stiamo lavorando per ridurre l'uso di plastica a base di combustibili fossili nei nostri prodotti. Ecco perché il 70% della plastica utilizzata in questa testina è a base biologica.***

      Confezione riciclabile in carta

      Confezione riciclabile in carta

      Tutte le nostre testine sono fornite in confezioni in carta che possono essere riciclate presso strutture specializzate.

      Specifiche tecniche

      • Aspetto e rifiniture

        Consistenza rigida delle setole
        Extra morbida
        Colore
        Nero
        Setole con avviso di sostituzione
        Il colore blu delle setole scompare progressivamente
        Misura
        Standard
        Riconoscimento intelligente testina

      • Compatibilità

        Sistema con testine
        Ad aggancio
        Non adatto per
        Philips One
        Spazzolini compatibili
        Philips Sonicare

      • Accessori inclusi

        Testine
        8 S2 Sensitive

      • Qualità e prestazioni

        Sostituzione
        Ogni 3 mesi
        Testata
        per un uso ottimale
        Fabbricato in
        Germania
        Vantaggi
        Pulizia delicata

      • rispetto a uno spazzolino manuale.
      • *Non compatibile con i manici Philips One.
      • **assegnato alla plastica della testina in base al bilancio di massa.

      Etichetta ambientale

      identificazione del materiale

