Continua a spazzolare al meglio con i promemoria BrushSync

Sapevi che le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi di utilizzo? I dentisti consigliano di cambiare regolarmente la testina, ecco perché gli spazzolini Philips Sonicare sono dotati della tecnologia BrushSync. Tiene traccia della frequenza e dell'intensità di spazzolamento e ti avvisa quando arriva il momento di sostituire la testina.