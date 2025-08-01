Termini di ricerca
HX6053/88
Testina per denti sensibili
Spazzola via la placca delicatamente ma con efficacia con questa testina di ricambio per denti sensibili Philips Sonicare. La testina dello spazzolino consente di rimuovere la placca in tutta facilità, pur agendo in maniera delicata su denti e gengive. Una pulizia quotidiana eccezionale.Scopri tutti i vantaggi
Una pulizia accurata può anche essere delicata per denti e gengive sensibili. Questa testina è caratterizzata da un design unico con setole lunghe, sottili e ultramorbide per una pulizia estremamente confortevole.
Con oltre 3.000 setole fitte, questa testina aiuta a rimuovere fino a 10 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale, anche nelle zone più difficili da raggiungere.
Scopri la pulizia scelta da milioni di persone. Gli spazzolini Philips Sonicare puliscono in modo delicato ma efficace e si prendono cura di denti e gengive con fino a 62.000 movimenti delle setole. L'azione fluidodinamica Sonicare favorisce le prestazioni delle setole, permettendo al fluido di penetrare in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale.
Tutte le testine Philips Sonicare sono progettate meticolosamente e testate clinicamente, per garantire i più elevati standard in termini di qualità, sicurezza e prestazioni.
Sapevi che le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi di utilizzo? I dentisti consigliano di cambiare regolarmente la testina, ecco perché gli spazzolini Philips Sonicare sono dotati della tecnologia BrushSync. Tiene traccia della frequenza e dell'intensità di spazzolamento e ti avvisa quando arriva il momento di sostituire la testina.
Questa testina è compatibile con tutti gli spazzolini elettrici Philips Sonicare.**Ti basta attaccarla o staccarla per una facile sostituzione e pulizia.
Stiamo lavorando per ridurre l'uso di plastica a base di combustibili fossili nei nostri prodotti. Ecco perché il 70% della plastica utilizzata in questa testina è a base biologica.***
Tutte le nostre testine sono fornite in confezioni in carta che possono essere riciclate presso strutture specializzate.
