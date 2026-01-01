Termini di ricerca
HX4043/52
Cura essenziale per denti e gengive sani
Passa agevolmente alla pulizia con spazzolino elettrico e scopri Philips Sonicare Serie 4000. Rimuove fino a 5 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Questo spazzolino elettrico è dotato della nostra testina W. Le innumerevoli setole assicurano una rimozione della placca fino a 5 volte superiore*, offrendo al contempo una pulizia rinfrescante per l'intera bocca.
Gli spazzolini Philips Sonicare puliscono in modo delicato ma efficace e si prendono cura di denti e gengive con 31.000 movimenti delle setole. L'azione fluidodinamica Sonicare favorisce le prestazioni delle setole, permettendo al fluido di penetrare in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale.
Spesso può capitare di spazzolare troppo energicamente ed è qui che entra in gioco lo spazzolino Philips Sonicare, dotato di un sensore ottico intelligente in grado di rilevare la pressione eccessiva. Se stai esercitando troppa pressione, lo spazzolino ti avvisa con delicate vibrazioni per ricordarti di rallentare e proteggere le gengive.
Goditi una pulizia piacevole con 4 impostazioni di spazzolamento. Scegli tra le modalità Gentle e Clean e una delle due impostazioni di intensità. Efficacia garantita, sia che tu voglia un po' di vigore in più o porre una maggiore attenzione su un particolare passaggio della pulizia.
Il programma Sonicare EasyStart è pensato per chi è alle prime armi con lo spazzolino elettrico. Il programma offre la possibilità di aumentare gradualmente e delicatamente la potenza di spazzolamento durante le prime 14 pulizie.
Ottieni il massimo dalla tua sessione con i timer di pulizia Sonicare. Ogni 30 secondi, BrushPacer ti avvisa di passare a una nuova zona della bocca. Mentre, dopo 2 minuti, SmartTimer ti segnala che la sessione è terminata.
Prova fino a 21 giorni di pulizia regolare con una sola ricarica completa, introducendo un nuovo livello di praticità nella tua routine quotidiana.
