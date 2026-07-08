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Philips Sonicare Compact Flosser 1000 Irrigatore orale

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Philips Sonicare Compact Flosser 1000Irrigatore orale

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Dichiarazione di conformità UK - English (US)

  • PDF file, 142.2 kB
  • 8 July 2026

Istruzioni d'uso

  • PDF file, 3.8 MB
  • 12 June 2025

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