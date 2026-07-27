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Garanzia di 2 anni
NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
Nuova
HX3333/23
Disponibile in
Design compatto e portatile
Rimuove delicatamente fino al 99,9% di placca sulle zone trattate*
Gengive fino al 100% più sane rispetto al filo interdentale**
3 modalità di pulizia
21 giorni di durata della batteria***
Philips Sonicare Compact Flosser 1000 è delicato, efficace e pronto da portare ovunque. Il flosser rimuove fino al 99,9% della placca tra i denti e lungo il bordo gengivale in soli 60 secondi*.
Philips Sonicare Compact Flosser 1000 è fino al 100% più efficace rispetto al filo interdentale nel migliorare la salute delle gengive in sole 4 settimane**.
Il flosser è compatto ed è progettato per seguirti ovunque. Il suo serbatoio pieghevole da 200 ml si ripiega sul manico quando è vuoto, per conservarlo a casa o metterlo in borsa in tutta facilità.
Recensioni
In uno studio in vitro, i risultati effettivi possono variare
dopo 4 settimane rispetto al filo interdentale con beccuccio standard
basato su una sessione di pulizia interdentale al giorno della durata di 1 minuto