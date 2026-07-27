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  • Pulizia interdentale semplice in soli 60 secondi
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Nuova

Philips Sonicare Compact Flosser 1000Irrigatore orale

HX3333/23

Disponibile in

Light blue
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Light purple
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Pulizia interdentale semplice in soli 60 secondi
Integra facilmente il flosser nella tua routine quotidiana con Philips Sonicare Compact Flosser 1000. In soli 60 secondi, rimuove fino al 99,9% della placca* tra i denti e lungo il bordo gengivale. Il design pieghevole lo rende perfetto per l'uso anche fuori casa.
Vedi tutti i vantaggi

Rimuove fino al 99,9% di placca sulle zone trattate*

Pulizia interdentale semplice in soli 60 secondi

  • Design compatto e portatile

  • Rimuove delicatamente fino al 99,9% di placca sulle zone trattate*

  • Gengive fino al 100% più sane rispetto al filo interdentale**

  • 3 modalità di pulizia

  • 21 giorni di durata della batteria***

Rimozione della placca efficace e delicata

Rimozione della placca efficace e delicata

Philips Sonicare Compact Flosser 1000 è delicato, efficace e pronto da portare ovunque. Il flosser rimuove fino al 99,9% della placca tra i denti e lungo il bordo gengivale in soli 60 secondi*.

Gengive fino al 100% più sane rispetto al filo interdentale**

Gengive fino al 100% più sane rispetto al filo interdentale**

Philips Sonicare Compact Flosser 1000 è fino al 100% più efficace rispetto al filo interdentale nel migliorare la salute delle gengive in sole 4 settimane**.

Design compatto e portatile

Design compatto e portatile

Il flosser è compatto ed è progettato per seguirti ovunque. Il suo serbatoio pieghevole da 200 ml si ripiega sul manico quando è vuoto, per conservarlo a casa o metterlo in borsa in tutta facilità.

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Esclusioni di responsabilità

  1. In uno studio in vitro, i risultati effettivi possono variare

  2. dopo 4 settimane rispetto al filo interdentale con beccuccio standard

  3. basato su una sessione di pulizia interdentale al giorno della durata di 1 minuto