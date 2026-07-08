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Power Flosser
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Philips Sonicare Compact Flosser 1000 Irrigatore orale
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HX3333/24
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Qual è la differenza fra i vari beccucci di Cordless Power Flosser?
Compact Flosser 1000Cavo di ricarica USB-A
Philips SonicareCavo di ricarica USB-A
Philips SonicareAdattatore di alimentazione USB-A
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