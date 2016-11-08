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NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
Fuori produzione
Pacco da 2
Il sistema brevettato di protezione delle gengive Philips Sonicare si adatta in modo da assicurare una pressione ottimale
Pulisce le superfici esterne dei denti mentre la punta attiva raggiunge anche la placca più nascosta.
4.5
su 5
22
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
sarah
08/11/2016
Italia
Compratore verificato
eccellente
Questi spazzolini puliscono bene i denti per una massima igene contro la formazione di placca. Li raccomando a tutti
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Sensiflex HX2012 Testine per spazzolino Sonicare
Sì, consiglio questo prodotto
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paoletta
29/12/2013
Italia
spazzolino elettrico
Ottimo e' la seconda volta che lo acquisto, questa volta l'ho preso anche per mio marito
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Sensiflex HX2012 Testine per spazzolino Sonicare
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nala1983
08/09/2013
Italia
il prodotto è ottimo
il prodotto è ottimo, consigliato. sono circa sei mesi che uso l'oggetto in questione e mi sono trovata bene.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Sensiflex HX2012 Testine per spazzolino Sonicare
Sì, consiglio questo prodotto
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