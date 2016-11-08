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  • Spazzole di ricambio con doppia azione pulente
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Fuori produzione

SensiflexTestine per spazzolino Sonicare

HX2012

4.5
| (22) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Spazzole di ricambio con doppia azione pulente
Testine di ricambio (confezione da 2) per lo spazzolino elettrico Philips Sonicare Sensiflex HX2012/30
Vedi tutti i vantaggi

Testine per spazzolino Sonicare

Spazzole di ricambio con doppia azione pulente

  • Pacco da 2

Sistema di protezione gengive

Sistema di protezione gengive

Il sistema brevettato di protezione delle gengive Philips Sonicare si adatta in modo da assicurare una pressione ottimale

Pulisce le superfici esterne dei denti

Pulisce le superfici esterne dei denti

Pulisce le superfici esterne dei denti mentre la punta attiva raggiunge anche la placca più nascosta.

Denti naturalmente più bianchi

Denti naturalmente più bianchi

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Recensioni

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4.5

su 5

22

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

08/11/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

eccellente

Questi spazzolini puliscono bene i denti per una massima igene contro la formazione di placca. Li raccomando a tutti

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Questa revisione è stata effettuata per Sensiflex HX2012 Testine per spazzolino Sonicare

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29/12/2013

Italia

Italia

spazzolino elettrico

Ottimo e' la seconda volta che lo acquisto, questa volta l'ho preso anche per mio marito

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08/09/2013

Italia

Italia

il prodotto è ottimo

il prodotto è ottimo, consigliato. sono circa sei mesi che uso l'oggetto in questione e mi sono trovata bene.

Sì, consiglio questo prodotto

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