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Fuori produzione
HTS5593/12
Potente audio surround cinematografico con bassi profondi
Dai vita all'Home Entertainment con il sistema Home Cinema Philips HTS5593. Gli altoparlanti con Double Basspipes offrono un potente audio surround da 1000 W ed è disponibile anche la funzione di riproduzione di dischi Blu-ray in 3D.
Audio Double Bass
Blu-ray 3D
Altoparlanti potenti con funzione Bass-reflex e doppio diffusore di bassi per un audio ottimale delle basse frequenze e bassi potenti e nitidi. Potrai sentire anche il suono più piccolo e il rombo più potente.
Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential offrono un audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.
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3.8
su 5
12
Recensioni
Santi56
22/09/2014
España
Magnífico sonido con todas las prestaciones tecnológicas
Tengo este equipo desde hace unas semanas y se puede afirmar que es uno de los mejores que hay disponibles en el mercado por su elevada calidad sonora con todas las prestaciones tecnológicas que se pueden precisar. Elegante diseño y materiales de gran calidad. Lo recomiendo
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Questa revisione è stata effettuata per HTS5593 Sistema de cine en casa 5.1
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Markus80
22/05/2013
Deutschland
gute Leistung
Besonders gut sind die Bild- und Tonleistungen in dieser Preisklasse. Auch positiv zu sehen ist, dass es die Möglickeit für Firmware-Updates gibt. Auch Blu Rays und DVDs werden sehr schnell eingelesen. Man kann auch die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher je nach Sitzpostion verändern. Das wird auch nicht bei jedem Gerät geboten. Ein insgesamt absolut überzeugendes Gerät, da es zumindestens für mich in erster Linie um Bild und Ton geht. Nicht so gut gefällt mir weniger, dass hier schon genannte zu dunkle Display, sondern vielmehr die gar nicht beleuchteten "Touch-Tasten" am Gerät und die zu scharfen Kanten beim Subwoofer. Auch die Lautstärke wird nicht beim abschalten gespeichert.
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Questa revisione è stata effettuata per HTS5593 5.1 Home Entertainment-System
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gerwy
03/05/2014
Deutschland
Musik gut Sprache durchschnitt
Der Bass und die Musik sind klangrein. Die einzelnen Lautsprecher sind gut einzustellen. Ser gesprochene Ton ist etwas zu schwach.
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