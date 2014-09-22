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Fuori produzione

Home Theater 5.1

HTS5593/12

3.8

| (12) Recensioni

Potente audio surround cinematografico con bassi profondi

Dai vita all'Home Entertainment con il sistema Home Cinema Philips HTS5593. Gli altoparlanti con Double Basspipes offrono un potente audio surround da 1000 W ed è disponibile anche la funzione di riproduzione di dischi Blu-ray in 3D.

Vedi tutti i vantaggi

Audio in primo piano

Potente audio surround cinematografico con bassi profondi

  • Audio Double Bass

  • Blu-ray 3D

Altoparlanti potenti con doppio diffusore di bassi per un audio ottimale

Altoparlanti potenti con doppio diffusore di bassi per un audio ottimale

Altoparlanti potenti con funzione Bass-reflex e doppio diffusore di bassi per un audio ottimale delle basse frequenze e bassi potenti e nitidi. Potrai sentire anche il suono più piccolo e il rombo più potente.

Dolby TrueHD e DTS-HD per un audio surround ad alta fedeltà

Dolby TrueHD e DTS-HD per un audio surround ad alta fedeltà

Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential offrono un audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

La potenza di 1000 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

La potenza di 1000 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

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Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

12

Recensioni

2

22/09/2014

España

España

Magnífico sonido con todas las prestaciones tecnológicas

Tengo este equipo desde hace unas semanas y se puede afirmar que es uno de los mejores que hay disponibles en el mercado por su elevada calidad sonora con todas las prestaciones tecnológicas que se pueden precisar. Elegante diseño y materiales de gran calidad. Lo recomiendo

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Questa revisione è stata effettuata per HTS5593 Sistema de cine en casa 5.1

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22/05/2013

Deutschland

Deutschland

gute Leistung

Besonders gut sind die Bild- und Tonleistungen in dieser Preisklasse. Auch positiv zu sehen ist, dass es die Möglickeit für Firmware-Updates gibt. Auch Blu Rays und DVDs werden sehr schnell eingelesen. Man kann auch die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher je nach Sitzpostion verändern. Das wird auch nicht bei jedem Gerät geboten. Ein insgesamt absolut überzeugendes Gerät, da es zumindestens für mich in erster Linie um Bild und Ton geht. Nicht so gut gefällt mir weniger, dass hier schon genannte zu dunkle Display, sondern vielmehr die gar nicht beleuchteten "Touch-Tasten" am Gerät und die zu scharfen Kanten beim Subwoofer. Auch die Lautstärke wird nicht beim abschalten gespeichert.

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Questa revisione è stata effettuata per HTS5593 5.1 Home Entertainment-System

Sì, consiglio questo prodotto

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03/05/2014

Deutschland

Deutschland

Musik gut Sprache durchschnitt

Der Bass und die Musik sind klangrein. Die einzelnen Lautsprecher sind gut einzustellen. Ser gesprochene Ton ist etwas zu schwach.

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Questa revisione è stata effettuata per HTS5593 5.1 Home Entertainment-System

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTS5593 5.1 Home Entertainment-System

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