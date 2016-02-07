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Fuori produzione
HTL5140B/12
Audio potente per qualsiasi TV
Il modello HTL5140 è una Soundbar sottile con un uscita massima di 320 W. Le finiture in metallo di qualità le conferiscono uno stile unico e può quindi essere montata a parete o su un tavolino. HDMI ARC, un ingresso video HDMI e Bluetooth® con aptX® e AAC per la musica wireless.
Subwoofer wireless a 2.1 canali
Bluetooth® aptX, ACC e NFC
1 ingresso HDMI e uscita HDMI ARC
320 W
Due unità, ognuna con 4 woofer e 2 tweeter che mantengono l'audio perfettamente bilanciato. In totale, offrono 320 W di potenza sonora, che si unisce a bassi potenti emessi da una cassa del subwoofer di 17 l.
Il mylar utilizzato per la cupola dei tweeter garantisce un'incredibile definizione del suono. Grazie alla perfetta riproduzione dell'intera gamma delle alte frequenze, la musica prende vita e l'audio dei film viene riprodotto così come è stato concepito. Parte integrante della struttura bidirezionale assieme al woofer, il tweeter migliora le alte frequenze offrendo così un audio più chiaro, preciso e ampio. Grazie a un suono più nitido, è possibile identificare i vari elementi che compongono la musica. Isola ogni singolo strumento, ascolta le voci in modo più nitido e goditi la musica senza perderne neppure un dettaglio.
3.5
su 5
53
Recensioni
Hero
07/02/2016
United Kingdom
Compratore verificato
Simply love this soundbar
I got this during the boxing day sale online from Richer Sounds. Before deciding did lot of research online which I think helped me to pick the right product for a good price. The bass and treble is simply awesome. This is a good value for money.
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Questa revisione è stata effettuata per HTL5140B Soundbar speaker
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repask
05/01/2015
United Kingdom
Great sound, crisp voice, deep bass
Perfect companion for a TV and a great theatrical experience during movies. Love it so far. Very easy to use, Bluetooth, NFC works great, HDMI ARC sound is easy to set up, simply plug in a cable to your TV and other end to the sound bar.
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MartyMacFly76
05/02/2017
France
Compratore verificato
Cette barre de son est surprenante
Jolie surprise cette barre de son ! Beau design. Installation facile et rapide. Très bon son dans l'ensemble. Vraiment surprenant. Franchement pas déçu. Merci Philips d'avoir créé une barre son de qualité à un prix abordable.
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