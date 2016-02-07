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Fuori produzione

Altoparlante SoundBar

HTL5140B/12

3.5

| (53) Recensioni

Audio potente per qualsiasi TV

Il modello HTL5140 è una Soundbar sottile con un uscita massima di 320 W. Le finiture in metallo di qualità le conferiscono uno stile unico e può quindi essere montata a parete o su un tavolino. HDMI ARC, un ingresso video HDMI e Bluetooth® con aptX® e AAC per la musica wireless.

Vedi tutti i vantaggi

con subwoofer wireless

Audio potente per qualsiasi TV

  • Subwoofer wireless a 2.1 canali

  • Bluetooth® aptX, ACC e NFC

  • 1 ingresso HDMI e uscita HDMI ARC

  • 320 W

HDMI ARC per accedere a tutto l'audio del tuo TV

Potente uscita audio da 320 W

Potente uscita audio da 320 W

Due unità, ognuna con 4 woofer e 2 tweeter che mantengono l'audio perfettamente bilanciato. In totale, offrono 320 W di potenza sonora, che si unisce a bassi potenti emessi da una cassa del subwoofer di 17 l.

Tweeter in mylar per audio ad alta definizione

Il mylar utilizzato per la cupola dei tweeter garantisce un'incredibile definizione del suono. Grazie alla perfetta riproduzione dell'intera gamma delle alte frequenze, la musica prende vita e l'audio dei film viene riprodotto così come è stato concepito. Parte integrante della struttura bidirezionale assieme al woofer, il tweeter migliora le alte frequenze offrendo così un audio più chiaro, preciso e ampio. Grazie a un suono più nitido, è possibile identificare i vari elementi che compongono la musica. Isola ogni singolo strumento, ascolta le voci in modo più nitido e goditi la musica senza perderne neppure un dettaglio.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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3.5

su 5

53

Recensioni

07/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Simply love this soundbar

I got this during the boxing day sale online from Richer Sounds. Before deciding did lot of research online which I think helped me to pick the right product for a good price. The bass and treble is simply awesome. This is a good value for money.

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Questa revisione è stata effettuata per HTL5140B Soundbar speaker

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05/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

Great sound, crisp voice, deep bass

Perfect companion for a TV and a great theatrical experience during movies. Love it so far. Very easy to use, Bluetooth, NFC works great, HDMI ARC sound is easy to set up, simply plug in a cable to your TV and other end to the sound bar.

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05/02/2017

France

France

Compratore verificato

Cette barre de son est surprenante

Jolie surprise cette barre de son ! Beau design. Installation facile et rapide. Très bon son dans l'ensemble. Vraiment surprenant. Franchement pas déçu. Merci Philips d'avoir créé une barre son de qualité à un prix abordable.

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Questa revisione è stata effettuata per HTL5140B Barre de son

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