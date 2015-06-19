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Fuori produzione
HR2713/30
Tritatura ad alte prestazioni, design ultra compatto
Con questo compatto tritacarne Philips guadagni tantissimo spazio in cucina sia per le tue preparazioni che per conservare gli alimenti. Al contempo, grazie a un motore resistente e all'aggancio in metallo, puoi tritare grandi quantità di carne.
450 W nominale
1600 W blocco potenza
1,7 kg/min
450 W nominali, 1600 W di blocco potenza per una macinatura rapida e semplice.
Capacità di tritatura fino a 1,7 kg in 1 minuto.
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Recensioni