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Fuori produzione

Daily CollectionTritacarne

HR2713/30

Tritatura ad alte prestazioni, design ultra compatto

Con questo compatto tritacarne Philips guadagni tantissimo spazio in cucina sia per le tue preparazioni che per conservare gli alimenti. Al contempo, grazie a un motore resistente e all'aggancio in metallo, puoi tritare grandi quantità di carne.

Vedi tutti i vantaggi

Con motore potente per una capacità fino a 1,7 kg/min

Tritatura ad alte prestazioni, design ultra compatto

  • 450 W nominale

  • 1600 W blocco potenza

  • 1,7 kg/min

Potete motore da 450 W nominali e 1600 W di potenza di blocco

Potete motore da 450 W nominali e 1600 W di potenza di blocco

450 W nominali, 1600 W di blocco potenza per una macinatura rapida e semplice.

Capacità di tritatura fino a 1,7 kg in 1 minuto

Capacità di tritatura fino a 1,7 kg in 1 minuto

Capacità di tritatura fino a 1,7 kg in 1 minuto.

2 dischi igienici in acciaio inox per tritare (5, 8 mm)

2 dischi igienici in acciaio inox per tritare (5, 8 mm)

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