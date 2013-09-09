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Fuori produzione
DualPrecision
2 testine
Sistema a doppia lama del tuo rasoio Philips: la prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia per una confortevole rasatura a fondo.
Il rasoio Philips è dotato di testine ultrasottili con microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano i peli più corti.
Il profilo di queste testine di rasatura Philips, studiato appositamente per la pelle, assicura il massimo comfort durante la rasatura.
4.3
su 5
70
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
KILOWATT1
09/09/2013
Italia
Ho la barba molto dura e le testine in questione mi facilitano la rasatura.
Ho la barba molto dura e le testine in questione mi facilitano la rasatura. Ho riscontrato precisione , serietà e velocità nella spedizione
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HQ8/50 testine di rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HQ8/50 testine di rasatura
Redexx
15/05/2012
Italia
Come sempre... Philips
Con le testine nuove il rasoio è praticamente nuovo....
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HQ8/50 testine di rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HQ8/50 testine di rasatura
area6
08/12/2011
Italia
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HQ8/50 testine di rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HQ8/50 testine di rasatura