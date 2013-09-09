ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Rasatura accurata
  • Rasatura accurata
  • Rasatura accurata
  • Rasatura accurata

Fuori produzione

testine di rasatura

HQ8/11

4.3
| (70) Recensioni | 88% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura accurata
Ogni anno le testine del tuo rasoio scalano il Monte Everest 49 volte. Dopo un esercizio di questo tipo anche i materiali migliori possono perdere il loro smalto. Mantieni le prestazioni ottimali del tuo rasoio sostituendo le testine ogni 2 anni.
Vedi tutti i vantaggi

Cambia le testine ogni 2 anni per risultati ottimali

Rasatura accurata

  • DualPrecision

  • 2 testine

Tecnologia di rasatura Super Lift & Cut con sistema a doppia lama

Tecnologia di rasatura Super Lift & Cut con sistema a doppia lama

Sistema a doppia lama del tuo rasoio Philips: la prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia per una confortevole rasatura a fondo.

Sistema Precision Cutting

Sistema Precision Cutting

Il rasoio Philips è dotato di testine ultrasottili con microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano i peli più corti.

Testine di rasatura che assicurano il massimo comfort

Testine di rasatura che assicurano il massimo comfort

Il profilo di queste testine di rasatura Philips, studiato appositamente per la pelle, assicura il massimo comfort durante la rasatura.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.3

su 5

70

Recensioni

88%

di utenti consiglia questo prodotto

09/09/2013

Italia

Italia

Ho la barba molto dura e le testine in questione mi facilitano la rasatura.

Ho la barba molto dura e le testine in questione mi facilitano la rasatura. Ho riscontrato precisione , serietà e velocità nella spedizione

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HQ8/50 testine di rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HQ8/50 testine di rasatura

15/05/2012

Italia

Italia

Come sempre... Philips

Con le testine nuove il rasoio è praticamente nuovo....

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HQ8/50 testine di rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HQ8/50 testine di rasatura

08/12/2011

Italia

Italia

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HQ8/50 testine di rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HQ8/50 testine di rasatura

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee