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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Ricaricabile
I tre tracciati offrono il 50% in più di superficie di rasatura per una rifinitura rapida e accurata. *Rispetto alle testine rotanti standard.
Le tre testine di rasatura sono sempre a stretto contatto con la pelle per una rasatura veloce e impeccabile.
Il rivestimento antibatterico all'interno dell'unità di rasatura assicura la pulitura in pochi secondi.
4.0
su 5
224
Recensioni
83%
di utenti consiglia questo prodotto
MULTARI
05/01/2026
Italia
Compratore verificato
Perfetto
Va BENISSIMO. VORREI ACQUISTARNE UN ALTRO COME QUESTO MA NON RIESCO A TROVARLO
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 8200 series HQ8250 Rasoio elettrico
Sì, consiglio questo prodotto
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Uomo
24/03/2024
Italia
Da 20 anni
Ce l’ho da 20 anni e funziona ancora bene. Per molto tempo non l’ho più usato, preferivo schiuma e lama, oppure regola barba. Ritrovato ultimamente ancora funziona bene e tiene la carica.
Pro
Dura tanto
Contro
Ancora non so
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partner
05/10/2016
Italia
praticamente è eterno
Mi si è rotta la batteria perché scaricata fino alla fine troppe volte. Adesso con la nuova faccio piccole e frequenti cicli di carica e non ho più un problema. Una volta al mese lavò il gruppo testina immergendola in acqua calda e 3 gocce di sapone lasciandcela per un ora.. Smonto le lame le sciacquo , rimontò tutto e ci metto un goccio di olio Johnson....... taglia come da nuovo
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