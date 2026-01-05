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Fuori produzione

Shaver series 3000Rasoio elettrico

HQ8250/17

4
| (224) Recensioni | 83% di utenti consiglia questo prodotto
Veloce, accurato, efficiente.
I tre tracciati delle testine Speed-XL offrono il 50% in più di superficie di rasatura per una rifinitura veloce e accurata.
Vedi tutti i vantaggi

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Testine di rasatura Speed-XL per una rasatura veloce e profonda

Testine di rasatura Speed-XL per una rasatura veloce e profonda

I tre tracciati offrono il 50% in più di superficie di rasatura per una rifinitura rapida e accurata. *Rispetto alle testine rotanti standard.

Sistema per il contorno del viso SmartTouch: per una rasatura veloce ed efficace

Sistema per il contorno del viso SmartTouch: per una rasatura veloce ed efficace

Le tre testine di rasatura sono sempre a stretto contatto con la pelle per una rasatura veloce e impeccabile.

Risciacquo veloce, con rivestimento antibatterico interno

Risciacquo veloce, con rivestimento antibatterico interno

Il rivestimento antibatterico all'interno dell'unità di rasatura assicura la pulitura in pochi secondi.

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4.0

su 5

224

Recensioni

83%

di utenti consiglia questo prodotto

05/01/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Perfetto

Va BENISSIMO. VORREI ACQUISTARNE UN ALTRO COME QUESTO MA NON RIESCO A TROVARLO

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Questa revisione è stata effettuata per 8200 series HQ8250 Rasoio elettrico

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24/03/2024

Italia

Italia

Da 20 anni

Ce l’ho da 20 anni e funziona ancora bene. Per molto tempo non l’ho più usato, preferivo schiuma e lama, oppure regola barba. Ritrovato ultimamente ancora funziona bene e tiene la carica.

Pro

Dura tanto

Contro

Ancora non so

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05/10/2016

Italia

Italia

praticamente è eterno

Mi si è rotta la batteria perché scaricata fino alla fine troppe volte. Adesso con la nuova faccio piccole e frequenti cicli di carica e non ho più un problema. Una volta al mese lavò il gruppo testina immergendola in acqua calda e 3 gocce di sapone lasciandcela per un ora.. Smonto le lame le sciacquo , rimontò tutto e ci metto un goccio di olio Johnson....... taglia come da nuovo

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