Mi si è rotta la batteria perché scaricata fino alla fine troppe volte. Adesso con la nuova faccio piccole e frequenti cicli di carica e non ho più un problema. Una volta al mese lavò il gruppo testina immergendola in acqua calda e 3 gocce di sapone lasciandcela per un ora.. Smonto le lame le sciacquo , rimontò tutto e ci metto un goccio di olio Johnson....... taglia come da nuovo