Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Torna alla routine
20% di sconto con il codice* B2R20
Fuori produzione
Ricaricabile
I tre tracciati offrono il 50% in più di superficie di rasatura per una rifinitura rapida e accurata. *Rispetto alle testine rotanti standard.
Le tre testine di rasatura sono sempre a stretto contatto con la pelle per una rasatura veloce e impeccabile.
Il rivestimento antibatterico all'interno dell'unità di rasatura assicura la pulitura in pochi secondi.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
ATVAR46
08/09/2013
Italia
Un prodotto valido frutto della continua ricerca Philips.
HO 67 ANNI E IL MIO PRIMO RASOIO ELETTRICO L'HO ACQUISTATO A 16 ANNI, ERA UN PHILIPS COLOR NOCCIOLA E BIANCO CON COMPARTIMENTO PORTAPELI APRIBILE PER UNA BUONA PULIZIA (ALLORA NON SI POTEVA PORRE IL RASOIO SOTTO IL RUBINETTO). QUESTO RASOIO E' CHIARAMENTE FRUTTO DELL'INDISCUSSA, AVANZATA E CONTINUA RICERCA SINONIMO DI PHILIPS. AMPIA SUPERFICIE DI RASATURA, SILENZIOSITA', NOTEVOLE FACILITA' DI PULIZIA, IL RISULTATO E' UNA RASATURA PRATICAMENTE A ZERO. UNITA AD UN OTTIMO PREBARBA E UN RINFRESCANTE DOPOBARBA RENDE LA RASATURA PIACEVOLE .SCORREVOLE E RELATIVAMENTE RAPIDA PER CHI COME ME AMA - A RASATURA TERMINATA - PASSARE LA MANO E NON SENTIRE PELI SUPERSTITI. OTTIMO PRODOTTO. SAREBBE INTERESSANTE IMPIEGARE UN MATERIALE PER IL PORTALAMA CHE NON SI RISCALDI CON L'ATTRITO SULLA PELLE A BENEFICIO DEGLI UTILIZZATORI ESIGENTI CHE, COME ME, EFFETTUANO PIU ' PASSAGGI SULLA PELLE PER OTTENERE UNA RASATURA A ZERO.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 8200 series HQ8240 Rasoio elettrico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 8200 series HQ8240 Rasoio elettrico
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.