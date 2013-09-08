HO 67 ANNI E IL MIO PRIMO RASOIO ELETTRICO L'HO ACQUISTATO A 16 ANNI, ERA UN PHILIPS COLOR NOCCIOLA E BIANCO CON COMPARTIMENTO PORTAPELI APRIBILE PER UNA BUONA PULIZIA (ALLORA NON SI POTEVA PORRE IL RASOIO SOTTO IL RUBINETTO). QUESTO RASOIO E' CHIARAMENTE FRUTTO DELL'INDISCUSSA, AVANZATA E CONTINUA RICERCA SINONIMO DI PHILIPS. AMPIA SUPERFICIE DI RASATURA, SILENZIOSITA', NOTEVOLE FACILITA' DI PULIZIA, IL RISULTATO E' UNA RASATURA PRATICAMENTE A ZERO. UNITA AD UN OTTIMO PREBARBA E UN RINFRESCANTE DOPOBARBA RENDE LA RASATURA PIACEVOLE .SCORREVOLE E RELATIVAMENTE RAPIDA PER CHI COME ME AMA - A RASATURA TERMINATA - PASSARE LA MANO E NON SENTIRE PELI SUPERSTITI. OTTIMO PRODOTTO. SAREBBE INTERESSANTE IMPIEGARE UN MATERIALE PER IL PORTALAMA CHE NON SI RISCALDI CON L'ATTRITO SULLA PELLE A BENEFICIO DEGLI UTILIZZATORI ESIGENTI CHE, COME ME, EFFETTUANO PIU ' PASSAGGI SULLA PELLE PER OTTENERE UNA RASATURA A ZERO.