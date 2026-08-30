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Fuori produzione
HQ7360
Comfort e precisione
Questo rasoio è dotato dell'esclusivo sistema Precision Cutting, dispone di testine ultrasottili dotate di microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano i peli più corti ed è completamente lavabile.
Ricarica rapida
Il rasoio Philips è dotato di testine ultrasottili con microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano i peli più corti.
Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo.
Il profilo di queste testine di rasatura Philips, studiato appositamente per la pelle, assicura il massimo comfort durante la rasatura.
Recensioni