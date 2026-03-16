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Fuori produzione

Philips Norelco 7000 SeriesRasoio elettrico

HQ7320

5

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Comfort e precisione

Questo rasoio completamente lavabile consente di essere risciacquato sotto l'acqua corrente dopo l'uso. Puoi contare su una rasatura confortevole e accurata tutti i giorni.

Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Taglia anche i peli più corti

Comfort e precisione

  • Sistema Precision Cutting

Sistema Precision Cutting

Sistema Precision Cutting

Il rasoio Philips è dotato di testine ultrasottili con microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano i peli più corti.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo.

Testine di rasatura che assicurano il massimo comfort

Testine di rasatura che assicurano il massimo comfort

Il profilo di queste testine di rasatura Philips, studiato appositamente per la pelle, assicura il massimo comfort durante la rasatura.

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

16/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

sono 42 anni che uso i vostri rasoi elettrici e ne sono stato sempre soddisfatto

Pro

rasatura perfetta

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7320/17 Rasoio elettrico

Date of Use 2025-02-16

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7320/17 Rasoio elettrico

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 