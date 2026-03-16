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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Comfort e precisione
Questo rasoio completamente lavabile consente di essere risciacquato sotto l'acqua corrente dopo l'uso. Puoi contare su una rasatura confortevole e accurata tutti i giorni.
Sistema Precision Cutting
Il rasoio Philips è dotato di testine ultrasottili con microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano i peli più corti.
Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo.
Il profilo di queste testine di rasatura Philips, studiato appositamente per la pelle, assicura il massimo comfort durante la rasatura.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
vinicio leoni
16/03/2026
Italia
Compratore verificato
sono 42 anni che uso i vostri rasoi elettrici e ne sono stato sempre soddisfatto
Pro
rasatura perfetta
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7320/17 Rasoio elettrico
Date of Use 2025-02-16
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7320/17 Rasoio elettrico
Date of Use 2025-02-16
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.