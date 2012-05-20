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Fuori produzione
a rete
Il largo tagliabasette a scomparsa è ideale per la rifinitura di baffi e basette.
Il sistema a doppia lama di questo rasoio elettrico consente di sollevare i peli per tagliare più a fondo.
Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo.
4.1
su 5
63
Recensioni
81%
di utenti consiglia questo prodotto
Xandrex2241
20/05/2012
Italia
L'apparecchio ha delle ottime caratteristiche
Ha un bel design, facilmente maneggevole, è robusto. Lo consiglio a tutti.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7300 Rasoio elettrico
Sì, consiglio questo prodotto
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EDYMARY
16/05/2012
Italia
SUPER
Ho sempre usato un rasoio Philips; il mio primo è stato ad una testina ma con il progresso della tecnologia no ho cambiati parecchi ( ma non tanti, perchè hanno il DIFETTO ( per nostra fortuna ) di durare nel tempo. sono veramente contento ed orgoglioso di averne sempre posseduto uno di questa "Nobile Marca" EDY
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Tony9
15/05/2012
Italia
PHILIPS c'è da fidarsi
è un buon prodotto, ho provato anche altri e sono tornato in Philips
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