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Fuori produzione

Shaver series 3000Rasoio elettrico

HQ7300/16

4.1
| (63) Recensioni | 81% di utenti consiglia questo prodotto
Comfort e precisione
Questo rasoio completamente lavabile consente di essere risciacquato sotto l'acqua corrente dopo l'uso. Puoi contare su una rasatura confortevole e accurata tutti i giorni.
Vedi tutti i vantaggi

Taglia anche i peli più corti

Comfort e precisione

  • a rete

Tagliabasette a scomparsa con azionamento a molla

Tagliabasette a scomparsa con azionamento a molla

Il largo tagliabasette a scomparsa è ideale per la rifinitura di baffi e basette.

Tecnologia Super Lift & Cut

Tecnologia Super Lift & Cut

Il sistema a doppia lama di questo rasoio elettrico consente di sollevare i peli per tagliare più a fondo.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo.

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4.1

su 5

63

Recensioni

81%

di utenti consiglia questo prodotto

20/05/2012

Italia

Italia

L'apparecchio ha delle ottime caratteristiche

Ha un bel design, facilmente maneggevole, è robusto. Lo consiglio a tutti.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7300 Rasoio elettrico

Sì, consiglio questo prodotto

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16/05/2012

Italia

Italia

SUPER

Ho sempre usato un rasoio Philips; il mio primo è stato ad una testina ma con il progresso della tecnologia no ho cambiati parecchi ( ma non tanti, perchè hanno il DIFETTO ( per nostra fortuna ) di durare nel tempo. sono veramente contento ed orgoglioso di averne sempre posseduto uno di questa "Nobile Marca" EDY

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Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series HQ7300 Rasoio elettrico

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15/05/2012

Italia

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PHILIPS c'è da fidarsi

è un buon prodotto, ho provato anche altri e sono tornato in Philips

Sì, consiglio questo prodotto

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