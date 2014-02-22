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Fuori produzione
HQ7160/16
Consentono alle lame del tuo rasoio Philips di aderire perfettamente alla pelle per un'eccezionale rasatura a fondo.
Il rasoio elettrico è dotato di testine ultrasottili con microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano anche i peli più corti.
Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo.
3.8
su 5
4
Recensioni
sbeube02
22/02/2014
France
Toujour fidèle depuis 8 ans !
Je possède ce rasoir depuis maintenant 8 ans, la qualitée est extraordinaire, je n'ai jamais changé les tètes ni la batterie. Un rasoir super !
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ7160/17 Rasoir électrique
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ7160/17 Rasoir électrique
marcbg
02/06/2012
België
rasage impeccable
simplicité d'utilisation, très beau d'estétique,autonomie de la batterie et systeme de charge impeccable.
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ7160/16 Rasoir électrique
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wimpie
09/10/2011
Nederland
prima te hanteren
lekker om mee te nemen op vakantie en neemt geen ruimte in. Dus aan te bevelen die vaak op reis gaan.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ7160/17 Elektrisch scheerapparaat
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ7160/17 Elektrisch scheerapparaat
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.