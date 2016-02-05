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Fuori produzione
Il largo tagliabasette a scomparsa è ideale per la rifinitura di baffi e basette.
Sistema a doppia lama: la prima solleva il pelo, la seconda lo taglia più a fondo.
Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo.
3.3
su 5
6
Recensioni
83%
di utenti consiglia questo prodotto
Ignaciosambola
05/02/2016
España
Compratore verificato
excelente
Excelente producto, acabado, rendimiento y estética
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ7100/17 Afeitadora eléctrica
Sì, consiglio questo prodotto
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dany59
15/07/2012
France
très bon rapport qualité prix
bon produit facile d'utilisation rasage en douceur pas irritant a conseiller
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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BESLOV
16/10/2011
France
ce produit est fiable
Je me rase avec ce produit,avec satisfaction,depuis plus de deux ans.
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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