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  • Comfort e precisione
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Fuori produzione

7000 seriesRasoio elettrico

HQ7100/16

3.3
| (6) Recensioni | 83% di utenti consiglia questo prodotto
Comfort e precisione
Questo rasoio è dotato dell'esclusivo sistema Precision Cutting, dispone di testine ultrasottili dotate di microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano i peli più corti.
Vedi tutti i vantaggi

Taglia anche i peli più corti

Comfort e precisione

Tagliabasette a scomparsa con azionamento a molla

Tagliabasette a scomparsa con azionamento a molla

Il largo tagliabasette a scomparsa è ideale per la rifinitura di baffi e basette.

Tecnologia Super Lift & Cut

Tecnologia Super Lift & Cut

Sistema a doppia lama: la prima solleva il pelo, la seconda lo taglia più a fondo.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo.

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3.3

su 5

6

Recensioni

83%

di utenti consiglia questo prodotto

3

05/02/2016

España

España

Compratore verificato

excelente

Excelente producto, acabado, rendimiento y estética

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ7100/17 Afeitadora eléctrica

Sì, consiglio questo prodotto

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15/07/2012

France

France

très bon rapport qualité prix

bon produit facile d'utilisation rasage en douceur pas irritant a conseiller

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique

Sì, consiglio questo prodotto

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16/10/2011

France

France

ce produit est fiable

Je me rase avec ce produit,avec satisfaction,depuis plus de deux ans.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique

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