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Ricarica rapida
Il sistema a doppia lama di questo rasoio elettrico consente di sollevare i peli per tagliare più a fondo.
Per prestazioni ottimali sostituire le testine di rasatura del tuo rasoio Philips ogni due anni con HQ55.
Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo.
4.0
su 5
225
Recensioni
89%
di utenti consiglia questo prodotto
Ary38
15/05/2012
Italia
questo prodotto è molto valido x diversi motivi.
Ottimo prodotto si ottiene una buona rasatura in breve tempo, in modo dolce e quasi silenzioso, cosa che è importante se lo si usa di mattina presto. Facile da maneggiare, leggero, è anche un bell'oggetto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6990/33 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6990/33 Rasoio elettrico per rasatura a secco
kenson
17/12/2013
United Kingdom
cannot fault it
this razor is the best i have had,it makes you want to shave,I think its Philiping amazing. (I like it).
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Dave27
28/10/2013
United Kingdom
A close shave
I've had this shaver 3 years now, and despite getting a new at896 this will still be used while travelling, Philips without any doubt make the very best rotary shavers, which is why I only buy Philips, in the 3 years I've had the hq6990 it has never let me down, the heads have never been replaced and yet still cut like they were new, its very light, easy to use, charges quickly and will continue to be used for years to come, and the Philips 2 year warranty is brilliant for peace of mind.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.