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  • Rasatura perfetta, anche sul collo
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Fuori produzione

Shaver series 3000Rasoio elettrico per rasatura a secco

HQ6990/16

4
| (225) Recensioni | 89% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Rasatura perfetta, anche sul collo
Una rasatura confortevole e profonda a un prezzo conveniente. Il sistema Flex & Float combinato con le lame Lift & Cut assicura una rasatura confortevole e precisa.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Lame Lift&Cut

Rasatura perfetta, anche sul collo

  • Testine CloseCut Flex & Float

  • oltre 35 min di uso cordless/1 h ric.

  • Rifinitore a scomparsa

Le lame Lift & Cut alzano i peli per una rasatura precisa

Sistema Lift & Cut a doppia lama: la prima solleva il pelo, la seconda lo taglia a fondo.

La tecnologia Flex & Float è in grado di seguire la sagoma del viso e del collo

La tecnologia Flex & Float è in grado di seguire la sagoma del viso e del collo

Si adatta automaticamente alla forma del viso e del collo per una rasatura più accurata

Oltre 35 minuti di rasatura con una carica di 1 ora

Oltre 35 minuti di rasatura con una carica di 1 ora

Con 1 ora di ricarica, avrai a disposizione oltre 35 minuti di rasatura, che corrispondono a circa 14 rasature. Invece, con una carica di appena 3 minuti avrai comunque l'autonomia sufficiente per una rasatura.

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  • Award image AWARD-612375

Recensioni

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4.0

su 5

225

Recensioni

89%

di utenti consiglia questo prodotto

15/05/2012

Italia

Italia

questo prodotto è molto valido x diversi motivi.

Ottimo prodotto si ottiene una buona rasatura in breve tempo, in modo dolce e quasi silenzioso, cosa che è importante se lo si usa di mattina presto. Facile da maneggiare, leggero, è anche un bell'oggetto.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6990/33 Rasoio elettrico per rasatura a secco

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6990/33 Rasoio elettrico per rasatura a secco

17/12/2013

United Kingdom

United Kingdom

cannot fault it

this razor is the best i have had,it makes you want to shave,I think its Philiping amazing. (I like it).

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

28/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

A close shave

I've had this shaver 3 years now, and despite getting a new at896 this will still be used while travelling, Philips without any doubt make the very best rotary shavers, which is why I only buy Philips, in the 3 years I've had the hq6990 it has never let me down, the heads have never been replaced and yet still cut like they were new, its very light, easy to use, charges quickly and will continue to be used for years to come, and the Philips 2 year warranty is brilliant for peace of mind.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 