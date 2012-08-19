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Fuori produzione
Testine CloseCut Flex & Float
Con filo
Il sistema a doppia lama di questo rasoio elettrico consente di sollevare i peli per tagliare più a fondo.
Per prestazioni ottimali sostituire le testine di rasatura del tuo rasoio Philips ogni due anni con HQ55.
Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo.
4.1
su 5
55
Recensioni
87%
di utenti consiglia questo prodotto
voice27
19/08/2012
Italia
Questo prodotto ha caratteristiche eccellenti
Questo prodotto ha caratteristiche eccellenti e migliori rispetto a quelli di ultima generazione tant'è che l'ho ricomprato nuovo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6940/16 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6940/16 Rasoio elettrico per rasatura a secco
popy60
15/05/2012
Italia
ottimo acquisto
mi sono trovata molto bene nella facilità dell'utilizzo visto che lo uso io (figlia quindi non avezza ai rasoi) su mio padre invalido
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6940/16 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6940/16 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Technophile
04/10/2011
United Kingdom
Superb shaver
This shaver is comfortable to hold and very easy to use. Mains operation means that there is always full power.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver