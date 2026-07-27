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  • Rasatura perfetta, anche sul collo
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Fuori produzione

Shaver series 3000Rasoio elettrico per rasatura a secco

HQ6920/16

Rasatura perfetta, anche sul collo
Rasoio elettrico Philips, per una rasatura confortevole e profonda a un prezzo conveniente. Il sistema Reflex Action interagisce con la tecnologia Super Lift & Cut, assicurando comodità e precisione.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Lame CloseCut

Rasatura perfetta, anche sul collo

Tecnologia Super Lift & Cut

Tecnologia Super Lift & Cut

Il sistema a doppia lama di questo rasoio elettrico consente di sollevare i peli per tagliare più a fondo.

Testine sostitutive

Per prestazioni ottimali sostituire le testine di rasatura del tuo rasoio Philips ogni due anni con HQ55.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo.

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 