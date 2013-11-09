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  • Rasatura perfetta, anche sul collo
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Fuori produzione

Shaver series 3000Rasoio elettrico per rasatura a secco

HQ6900/16

4.4
| (60) Recensioni | 93% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura perfetta, anche sul collo
Una rasatura confortevole e profonda a un prezzo conveniente. Il sistema Reflex Action di questo rasoio Philips interagisce con la tecnologia Super Lift & Cut, assicurando comodità e precisione.
Vedi tutti i vantaggi

Lame CloseCut

Rasatura perfetta, anche sul collo

  • Testine CloseCut Flex & Float

  • Con filo

Tecnologia Super Lift & Cut

Tecnologia Super Lift & Cut

Il sistema a doppia lama di questo rasoio elettrico consente di sollevare i peli per tagliare più a fondo.

Testine sostitutive

Per prestazioni ottimali sostituire le testine di rasatura del tuo rasoio Philips ogni due anni con HQ55.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo.

Specifiche tecniche

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4.4

su 5

60

Recensioni

93%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

09/11/2013

Italia

Italia

migliorare la pulizia

Sono felice di aver acquistato il rasoio Philips. Io credo che si potrebbe migliorare la facilità nella pulizia delle testine. Per il resto fantastico! Taglia meglio di quanto mi aspettavo!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

09/09/2013

Italia

Italia

Il prodotto presenta delle caratteristiche ottimali, e da un confort estremo alla pelle

Il prodotto presenta delle caratteristiche ottimali, e da un confort estremo alla pelle.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

01/09/2013

Italia

Italia

Utilissimo

È molto pratico e comodo da usare ogni mattina, rasa la barba molto bene anche se nei punti un po' più critici lascia un po' di barba.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

Sì, consiglio questo prodotto

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