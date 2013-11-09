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Fuori produzione
Testine CloseCut Flex & Float
Con filo
Il sistema a doppia lama di questo rasoio elettrico consente di sollevare i peli per tagliare più a fondo.
Per prestazioni ottimali sostituire le testine di rasatura del tuo rasoio Philips ogni due anni con HQ55.
Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo.
4.4
su 5
60
Recensioni
93%
di utenti consiglia questo prodotto
vince60
09/11/2013
Italia
migliorare la pulizia
Sono felice di aver acquistato il rasoio Philips. Io credo che si potrebbe migliorare la facilità nella pulizia delle testine. Per il resto fantastico! Taglia meglio di quanto mi aspettavo!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Pasquz
09/09/2013
Italia
Il prodotto presenta delle caratteristiche ottimali, e da un confort estremo alla pelle
Il prodotto presenta delle caratteristiche ottimali, e da un confort estremo alla pelle.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Nandooooo
01/09/2013
Italia
Utilissimo
È molto pratico e comodo da usare ogni mattina, rasa la barba molto bene anche se nei punti un po' più critici lascia un po' di barba.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver