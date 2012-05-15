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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Sistema a doppia lama del tuo rasoio Philips: la prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia per una confortevole rasatura a fondo.
Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo per una rasatura flessibile e delicata.
Consentono alle lame del tuo rasoio Philips di aderire perfettamente alla pelle per un'eccezionale rasatura a fondo.
4.0
su 5
13
Recensioni
92%
di utenti consiglia questo prodotto
iltorinese
15/05/2012
Italia
modello ancora in vendita ma non in produzione
mod. TYPE HP1336 (CIRCA 20 ANNI O FORSE PIU') PURTROPPO SONO SALTATE LE BATTERIE PROPRIO IN QUESTI GIORNI E CAMBIARLE COSTA QUASI COME IL NUOVO. COMUNQUE NON POSSO CHE ESSERE SODDISFATTO DI QUESTO PRODOTTO.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6695/16 Rasoio elettrico
Sì, consiglio questo prodotto
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Frederik35
01/08/2017
Nederland
Uitstekend scheerapparaat en systeem!
Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Sì, consiglio questo prodotto
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Frosty
01/08/2017
Nederland
Uitstekend scheerapparaat en systeem!
Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Sì, consiglio questo prodotto
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Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.