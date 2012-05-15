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Fuori produzione

Shaver series 3000Rasoio elettrico

HQ6695/16

4
| (13) Recensioni | 92% di utenti consiglia questo prodotto
Una rasatura a fondo
Il modello HQ6695 è stato sviluppato per offrire una rasatura confortevole e profonda a un prezzo conveniente. Il sistema Reflex Action interagisce con la tecnologia Super Lift & Cut, assicurando una rasatura confortevole e profonda.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Una rasatura a fondo

Tecnologia di rasatura Super Lift & Cut con sistema a doppia lama

Tecnologia di rasatura Super Lift & Cut con sistema a doppia lama

Sistema a doppia lama del tuo rasoio Philips: la prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia per una confortevole rasatura a fondo.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo per una rasatura flessibile e delicata.

Testine a sospensione indipendenti

Testine a sospensione indipendenti

Consentono alle lame del tuo rasoio Philips di aderire perfettamente alla pelle per un'eccezionale rasatura a fondo.

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4.0

su 5

13

Recensioni

92%

di utenti consiglia questo prodotto

3

15/05/2012

Italia

Italia

modello ancora in vendita ma non in produzione

mod. TYPE HP1336 (CIRCA 20 ANNI O FORSE PIU') PURTROPPO SONO SALTATE LE BATTERIE PROPRIO IN QUESTI GIORNI E CAMBIARLE COSTA QUASI COME IL NUOVO. COMUNQUE NON POSSO CHE ESSERE SODDISFATTO DI QUESTO PRODOTTO.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6695/16 Rasoio elettrico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6695/16 Rasoio elettrico

01/08/2017

Nederland

Nederland

Uitstekend scheerapparaat en systeem!

Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat

Sì, consiglio questo prodotto

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01/08/2017

Nederland

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Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 