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Fuori produzione

Shaver series 3000Rasoio elettrico

HQ6640/16

4
| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Una rasatura a fondo
Il modello HQ6640 è stato sviluppato per offrire una rasatura confortevole e profonda ad un prezzo conveniente. Il sistema Reflex Action interagisce con la tecnologia Super Lift & Cut, assicurando una rasatura profonda e piacevole.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Una rasatura a fondo

Tecnologia di rasatura Super Lift & Cut con sistema a doppia lama

Tecnologia di rasatura Super Lift & Cut con sistema a doppia lama

Sistema a doppia lama del tuo rasoio Philips: la prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia per una confortevole rasatura a fondo.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo per una rasatura flessibile e delicata.

Testine a sospensione indipendenti

Testine a sospensione indipendenti

Consentono alle lame del tuo rasoio Philips di aderire perfettamente alla pelle per un'eccezionale rasatura a fondo.

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4.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
3
2
1

13/05/2020

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Scheren

Een fijn scheerapparaat die fijn en goed scheert erg goed een gezien de prijs kun je niet merken dat hij zo goed is Dus de kwaliteitswerk kwaliteit de prijsverhouding een dikke 9 klasse

Pro

Scheet goed en snel

Contro

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Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 