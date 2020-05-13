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Fuori produzione
Sistema a doppia lama del tuo rasoio Philips: la prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia per una confortevole rasatura a fondo.
Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo per una rasatura flessibile e delicata.
Consentono alle lame del tuo rasoio Philips di aderire perfettamente alla pelle per un'eccezionale rasatura a fondo.
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Bruma
13/05/2020
Nederland
Compratore verificato
Scheren
Een fijn scheerapparaat die fijn en goed scheert erg goed een gezien de prijs kun je niet merken dat hij zo goed is Dus de kwaliteitswerk kwaliteit de prijsverhouding een dikke 9 klasse
Pro
Scheet goed en snel
Contro
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Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat
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Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.