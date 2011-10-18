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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Rasatura accurata
Per ottenere le massime prestazioni dal rasoio Philips, sostituire le testine di rasatura ogni 2 anni
.
Sistema a doppia lama: la prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia per una confortevole rasatura a fondo.
4.2
su 5
6
Recensioni
83%
di utenti consiglia questo prodotto
guide84
18/10/2011
France
trés bonne qualité
je n'achete que des produits de la marque philips car je suis fidele à la marque!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HQ5/40 têtes de rasage
Sì, consiglio questo prodotto
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jp007
01/07/2013
België
toujours de bons rasoirs depuis 1960
les appareils de votre marque m' ont toujours donné toute satisfaction,soit en électro ménager ou en TV.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HQ5/50 shaving heads
Sì, consiglio questo prodotto
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stekker6
14/03/2012
Nederland
Sì, consiglio questo prodotto
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