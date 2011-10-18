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Fuori produzione

testine di rasatura

HQ5/31

4.2

| (6) Recensioni | 83% di utenti consiglia questo prodotto

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15 lame affilate per una rasatura rapida e profonda

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4.2

su 5

6

Recensioni

83%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

18/10/2011

France

France

trés bonne qualité

je n'achete que des produits de la marque philips car je suis fidele à la marque!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HQ5/40 têtes de rasage

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01/07/2013

België

België

toujours de bons rasoirs depuis 1960

les appareils de votre marque m' ont toujours donné toute satisfaction,soit en électro ménager ou en TV.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HQ5/50 shaving heads

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14/03/2012

Nederland

Nederland

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