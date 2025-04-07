ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

  • Rasatura accurata
  • Rasatura accurata
  • Rasatura accurata
  • Rasatura accurata
  • Rasatura accurata
  • Rasatura accurata
  • Rasatura accurata
  • Rasatura accurata

Fuori produzione

Testine di rasatura

HQ56/51

4.6
| (7) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura accurata
Ogni anno le testine del tuo rasoio scalano il Monte Everest 49 volte. Dopo un esercizio di questo tipo anche i materiali migliori possono perdere il loro smalto. Mantieni le prestazioni ottimali del tuo rasoio sostituendo le testine ogni 2 anni.
Vedi tutti i vantaggi

Cambia le testine ogni 2 anni per risultati ottimali

Rasatura accurata

  • 3 testine

Taglia anche i peli più corti

Lame CloseCut, durevoli ed autoaffilanti per una rasatura accurata

Lame CloseCut, durevoli ed autoaffilanti per una rasatura accurata

Le lame CloseCut sono progettate con la massima precisione per offrirti ogni volta una rasatura affidabile e accurata. Le durevoli lame autoaffilanti non si usurano e ti garantiscono una rasatura sempre efficace e veloce.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.6

su 5

7

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

07/04/2025

Italia

Italia

Buon prodotto

Questa recensione rettifica le prime impressioni, per la verità un po’ affrettate rilasciate all’apertura della confezione, smentite dopo i primi utilizzi. La rasatura è molto buona e veloce. Insomma, un buon prodotto che mi permetterà di utilizzare il mio vecchio rasoio ancora per alcuni anni.

Pro

Qualità della rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HQ56/50 testine di rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HQ56/50 testine di rasatura

29/10/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

eccellente

prodotto ottimo anche nel prezzo pienamente soddisfatto

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HQ56/50 testine di rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HQ56/50 testine di rasatura

01/09/2013

Italia

Italia

ottimo prodotto

prodotto ottimo, durata batteria buona, maneggevole. consigliato

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HQ56/50 testine di rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HQ56/50 testine di rasatura

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee