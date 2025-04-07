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Fuori produzione

Testine di rasatura

HQ56/21

4.6

| (7) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Rasatura accurata

Ogni anno le testine del tuo rasoio scalano il Monte Everest 49 volte. Dopo un esercizio di questo tipo anche i materiali migliori possono perdere il loro smalto. Mantieni le prestazioni ottimali del tuo rasoio sostituendo le testine ogni 2 anni.

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15 lame affilate per una rasatura rapida e profonda

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Recensioni

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4.6

su 5

7

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

07/04/2025

Italia

Italia

Buon prodotto

Questa recensione rettifica le prime impressioni, per la verità un po’ affrettate rilasciate all’apertura della confezione, smentite dopo i primi utilizzi. La rasatura è molto buona e veloce. Insomma, un buon prodotto che mi permetterà di utilizzare il mio vecchio rasoio ancora per alcuni anni.

Pro

Qualità della rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HQ56/50 testine di rasatura

Data di utilizzo 2025-03-07

Sì, consiglio questo prodotto

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Data di utilizzo 2025-03-07

29/10/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

eccellente

prodotto ottimo anche nel prezzo pienamente soddisfatto

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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01/09/2013

Italia

Italia

ottimo prodotto

prodotto ottimo, durata batteria buona, maneggevole. consigliato

Sì, consiglio questo prodotto

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