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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Rasatura accurata
Ogni anno le testine del tuo rasoio scalano il Monte Everest 49 volte. Dopo un esercizio di questo tipo anche i materiali migliori possono perdere il loro smalto. Mantieni le prestazioni ottimali del tuo rasoio sostituendo le testine ogni 2 anni.
2 testine
Sistema a doppia lama del tuo rasoio Philips: la prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia per una confortevole rasatura a fondo.
4.6
su 5
7
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Blipinius
07/04/2025
Italia
Buon prodotto
Questa recensione rettifica le prime impressioni, per la verità un po’ affrettate rilasciate all’apertura della confezione, smentite dopo i primi utilizzi. La rasatura è molto buona e veloce. Insomma, un buon prodotto che mi permetterà di utilizzare il mio vecchio rasoio ancora per alcuni anni.
Pro
Qualità della rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HQ56/50 testine di rasatura
Data di utilizzo 2025-03-07
Sì, consiglio questo prodotto
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Data di utilizzo 2025-03-07
elvio59
29/10/2015
Italia
Compratore verificato
eccellente
prodotto ottimo anche nel prezzo pienamente soddisfatto
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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pepitone
01/09/2013
Italia
ottimo prodotto
prodotto ottimo, durata batteria buona, maneggevole. consigliato
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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